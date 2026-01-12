मकर संक्रांति पर बैंक रहेंगे बंद या खुले? जानें राज्यों की पूरी लिस्ट

Makar Sankranti Bank Holiday: अगर आपको 14 जनवरी 2026 को बैंक से कोई जरूरी काम हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। मकर संक्रांति के दिन हर साल बैंक की छुट्टियों को लेकर भ्रम रहता है। कई लोगों को लगता है कि पूरे देशभर में बैंक बंद होंगे, जबकि ऐसा नहीं है।