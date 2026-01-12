12 जनवरी 2026,

सोमवार

कारोबार

मकर संक्रांति पर बैंक रहेंगे बंद या खुले? जानें राज्यों की पूरी लिस्ट

Bank Holiday on 14th January: अगर आप भी 14 जनवरी 2026 को बैंक का काम निपटाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मकर संक्रांति के दिन सभी राज्य में बैंक खुले रहेंगे या बंद जाने।

भारत

image

Devika Chatraj

Jan 12, 2026

मकर संक्रांति पर बैंक बंद या खुले? (AI Image)

Makar Sankranti Bank Holiday: अगर आपको 14 जनवरी 2026 को बैंक से कोई जरूरी काम हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। मकर संक्रांति के दिन हर साल बैंक की छुट्टियों को लेकर भ्रम रहता है। कई लोगों को लगता है कि पूरे देशभर में बैंक बंद होंगे, जबकि ऐसा नहीं है।

क्या है RBI का अपडेट?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी जनवरी महीने के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के अवसर पर देशभर में सभी बैंक बंद नहीं रहेंगे। केवल कुछ राज्यों में ही इस दिन बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी।

किन राज्यों में बंद रहेंगे बैंक?

RBI के कैलेंडर के मुताबिक, इस साल गुजरात, ओडिशा, असम और अरुणाचल प्रदेश में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। इन राज्यों के ग्राहकों को इस दिन बैंक काउंटर पर सेवाएं नहीं मिलेंगी और उन्हें अपना बैंकिंग काम अगले वर्किंग डे तक के लिए टालना होगा।

बाकी राज्यों में खुले रहेंगे बैंक

बाकी सभी राज्यों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे, और ग्राहक अपने रोजमर्रा के बैंकिंग काम जैसे कैश जमा/निकासी, अकाउंट चेक, चेक क्लियरिंग आदि आसानी से कर सकते हैं।

डिजिटल सेवाओं पर कोई असर नहीं

बैंक बंद होने के बावजूद UPI, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसी डिजिटल सेवाएं बिना किसी रुकावट के चालू रहेंगी।

संबंधित विषय:

Business news

भारतीय रिजर्व बैंक

Published on:

12 Jan 2026 12:58 pm

Hindi News / Business / मकर संक्रांति पर बैंक रहेंगे बंद या खुले? जानें राज्यों की पूरी लिस्ट

