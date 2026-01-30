क्या बजट से पहले मार्केट में नहीं कर पाए निवेश? रविवार को मिलेगा मौका, इन शेयरों पर रहेगी सबकी नजर

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)
Share Market Open Sunday Budget 2026: शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव निवेशकों के लिए नया नहीं है, खासकर बजट से पहले का दौर हमेशा संवेदनशील माना जाता है। इस बार भी प्री-बजट सत्र (Pre-budget Session) में बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली, जिससे कई निवेशक सही समय पर निवेश नहीं कर पाए। ऐसे में राहत की खबर यह है कि रविवार 1 फरवरी 2026 को शेयर बाजार खुला रहेगा, जिससे निवेशकों को दोबारा मौका मिलेगा कि वे सोच समझकर निवेश कर सकें और संभावित रिकवरी का लाभ उठा सकें।
सामान्य तौर पर रविवार को शेयर बाजार बंद रहता है, लेकिन इस बार बजट दिवस होने के कारण भारतीय शेयर बाजार में विशेष ट्रेडिंग सत्र रखा गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) दोनों में कारोबार होगा। जिन निवेशकों ने शुक्रवार की गिरावट में निवेश का मौका गंवा दिया था, उनके लिए यह संडे ट्रेडिंग का एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि बजट के बाद ही बाजार की दिशा स्पष्ट होगी।
बाजार जानकारों के अनुसार फार्मा सेक्टर के शेयरों में अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। एसबीआई सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछली कई बजट साइकिल्स में इनमें बढ़त दर्ज की गई है। स्वास्थ्य बजट में संभावित बढ़ोतरी और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मिलने वाले प्रोत्साहन से इस सेक्टर को मजबूती मिल सकती है। वहीं, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर भी फोकस में की उम्मीद है।
डिफेंस सेक्टर के शेयरों में भी तेजी की संभावना जताई जा रही है। सरकार की आत्मनिर्भर भारत नीति और घरेलू डिफेंस प्रोडक्शन पर जोर से इस सेक्टर में लंबे समय से निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है। बजट में डिफेंस कैपिटल आउटले बढ़ने की उम्मीद के चलते इस क्षेत्र के स्टॉक्स में खरीदारी देखी जा सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि बजट के बाद के माहौल में बाजार धीरे धीरे रिकवर कर सकता है।
