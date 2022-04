ये खाता रखने वालों को मिलता है 10 हजार रुपए तक का फायदा, अकाउंट में ना हो बैलेंस तब भी होगा लाभ

बैंक में खाता रखने वालों के लिए अच्छी खबर हैं। अगर आप भी खाते के जरिए फायदा उठाना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए काम की खबर है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से ग्राहकों को जनधन खाते पर पूरे 10,000 रुपए का फायदा दिया जा रहा है। आप भी पीएम जनधन खाता खुलवाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

बैंक लगातार अपने ग्राहकों को अलग-अलग योजनाओं के जरिए खास सुविधाएं दे रही हैं। इन सुविधाओं का लाभ लेकर आप भी अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। इन्हीं तरह की सुविधाओं में से एक है केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली पीएम जनधन खाता। इस खाते के जरिए सरकार की ओर से खाता धारकों को 10,000 रुपए तक का फायदा दिया जाता है। अगर आपके खाते में पैसा नहीं है तब भी बैंक आपको दस हजार रुपए तक की रकम दे सकता है और इसके लिए आपको ज्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। आइए जानते हैं किस तरह केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है।

