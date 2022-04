PM Kisan Yojana: आपके खाते में किसी भी वक़्त आ सकती है 11वीं किस्त, पहले कर लें ये जरूरी काम

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (PM Kisan Yojana 2022) का फायदा लेने वाले लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही इस योजना के तहत सरकार किसानों के खाते में 11वीं किश्त की रकम जमा कर सकती है। आपने अभी तक इस सरकारी योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो फटाफट करा लें।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) के तहत देश के करोड़ों किसानों के खाते में एक निश्चित रकम जमा की जा रही है। सरकार अब तक इस योजना के तहत 10 किश्त किसानों के खाते में जमा कर चुकी है। वहीं जल्द ही 11वीं किस्त किसी भी वक्त किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर की जा सकती है। ऐसे में इससे एक काम किसानों को करना बहुत जरूरी है। दरअसल रजिस्ट्रेशन कराने वाले सभी किसान ई-केवाईसी करवा लें। इससे खाते में पैसा आने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। 11वीं किस्त से पहले सरकार ने ई-केवाईसी की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी की आखिरी तारीख पहले 31 मार्च थी, जिसे अब बढ़ाकर 22 मई, 2022 कर दिया गया है।

PM Kisan Yojana 11th Installment Of Rs 2000 Will Be Transfer Soon In Account Do EKYC First