1 दिसंबर से बंद हो जाएगी SBI की ये सेवा, आपकी बैंकिंग सर्विस पर पड़ सकता है असर

SBI ने घोषणा की है कि उसकी mCASH सुविधा 30 नवंबर 2025 के बाद बंद हो जाएगी। बैंक ने सुरक्षा वजहों से इसे हटाकर UPI जैसे सुरक्षित विकल्प अपनाने की सलाह दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Nov 15, 2025

SBI Bank

SBI में होने जा रहा बड़ा बदलाव (File Photo)

SBI New Change: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी घोषणा की है। बैंक अपनी mCASH सुविधा को पूरी तरह बंद करने जा रहा है। 30 नवंबर 2025 के बाद OnlineSBI और YONO Lite ऐप पर mCASH से पैसे भेजने या क्लेम करने की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। यानी 1 दिसंबर 2025 से यह सेवा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी।

क्या है mCASH?

mCASH SBI की एक आसान डिजिटल सुविधा थी, जिसमें ग्राहक बिना बेनिफिशियरी रजिस्टर किए सिर्फ मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के जरिए किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते थे। इसमें एक सिक्योर लिंक और 8 अंकों का पासकोड मिलता था। इसके जरिए वह पैसे को किसी भी बैंक अकाउंट में क्लेम कर सकता था। यह सेवा खासकर फास्ट और छोटे ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल करने में लाभदायक है।

आखिर क्यों बंद हो रही है mCASH?

SBI ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर स्पष्ट किया है कि mCASH पुराने डिजिटल ढांचे पर आधारित थी। डिजिटल पेमेंट में बढ़ती सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए बैंक इसे हटा रहा है। बैंक का कहना है “ग्राहकों को अब UPI, IMPS, NEFT और RTGS जैसे सुरक्षित और तेज विकल्प अपनाने चाहिए।”

UPI का आसान तरीका

SBI ने ग्राहकों को BHIM SBI Pay (UPI ऐप) का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

  • इसके लिए आप BHIM SBI Pay ऐप में लॉगिन करें
  • ‘Pay’ ऑप्शन चुनें
  • VPA / अकाउंट+IFSC / QR कोड में से कोई एक चुनें
  • जरूरी डिटेल्स भरें
  • डेबिट अकाउंट सिलेक्ट करें → टिक मार्क दबाएं
  • UPI PIN डालें
  • पेमेंट कन्फर्म करें

ग्राहकों पर क्या असर?

जो लोग mCASH से बिना रजिस्ट्रेशन के पैसे भेजते थे, उन्हें अब UPI या IMPS पर जाना होगा। नया सिस्टम ज्यादा सुरक्षित और तेज हैं, लेकिन शुरुआत में कुछ यूजर्स को असुविधा हो सकती है। SBI ने सभी ग्राहकों से 30 नवंबर से पहले वैकल्पिक तरीके अपनाने की अपील की है।

