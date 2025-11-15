1 दिसंबर से बंद हो जाएगी SBI की ये सेवा, आपकी बैंकिंग सर्विस पर पड़ सकता है असर

SBI में होने जा रहा बड़ा बदलाव (File Photo)
SBI New Change: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी घोषणा की है। बैंक अपनी mCASH सुविधा को पूरी तरह बंद करने जा रहा है। 30 नवंबर 2025 के बाद OnlineSBI और YONO Lite ऐप पर mCASH से पैसे भेजने या क्लेम करने की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। यानी 1 दिसंबर 2025 से यह सेवा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी।
mCASH SBI की एक आसान डिजिटल सुविधा थी, जिसमें ग्राहक बिना बेनिफिशियरी रजिस्टर किए सिर्फ मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के जरिए किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते थे। इसमें एक सिक्योर लिंक और 8 अंकों का पासकोड मिलता था। इसके जरिए वह पैसे को किसी भी बैंक अकाउंट में क्लेम कर सकता था। यह सेवा खासकर फास्ट और छोटे ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल करने में लाभदायक है।
SBI ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर स्पष्ट किया है कि mCASH पुराने डिजिटल ढांचे पर आधारित थी। डिजिटल पेमेंट में बढ़ती सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए बैंक इसे हटा रहा है। बैंक का कहना है “ग्राहकों को अब UPI, IMPS, NEFT और RTGS जैसे सुरक्षित और तेज विकल्प अपनाने चाहिए।”
SBI ने ग्राहकों को BHIM SBI Pay (UPI ऐप) का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।
जो लोग mCASH से बिना रजिस्ट्रेशन के पैसे भेजते थे, उन्हें अब UPI या IMPS पर जाना होगा। नया सिस्टम ज्यादा सुरक्षित और तेज हैं, लेकिन शुरुआत में कुछ यूजर्स को असुविधा हो सकती है। SBI ने सभी ग्राहकों से 30 नवंबर से पहले वैकल्पिक तरीके अपनाने की अपील की है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग