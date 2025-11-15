1 दिसंबर से बंद हो जाएगी SBI की ये सेवा, आपकी बैंकिंग सर्विस पर पड़ सकता है असर

SBI New Change: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी घोषणा की है। बैंक अपनी mCASH सुविधा को पूरी तरह बंद करने जा रहा है। 30 नवंबर 2025 के बाद OnlineSBI और YONO Lite ऐप पर mCASH से पैसे भेजने या क्लेम करने की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। यानी 1 दिसंबर 2025 से यह सेवा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी।