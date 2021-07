SBI ग्राहक 10 और 11 जुलाई को इन सेवाओं का नहीं उठा सकेंगे लाभ, बैंक ने ट्वीट कर दी जानकारी

नई दिल्ली। अगर आपका खाता देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई (State Bank of India) में है तो आपके लिए ये अहम खबर है। बैंक की कुछ सर्विसेज 10 और 11 जुलाई को प्रभावित रहने वाली हैं।

एसबीआई (SBI) ने ट्वीट कर बताया कि अगर आप कोई जरूरी डिजिटल लेनदेन करने वाले है तो उसे जल्द पूरा कर लें। एसबीआई बैंक ने ट्वीट कर ग्राहकों को जानकारी दी है कि मेंटेनेंस एक्टिविटी (Maintenance Activity) के कारण 10 जुलाई को रात के 10.45 बजे से 11 जुलाई की सुबह 12.15 तक इंटरनेट बैंकिंग प्रभावित रहेगी। इसके साथ योनो, यूपीआई और योनो लाइट की सेवाएं ठप रहेंगी।

एक और ट्वीट में एसबीआई ने अपने ग्राहकों से अपील की है कि वे लगातार अपने पासवर्ड को बदलते रहें। ऑनलाइन पासवर्ड को बदलना वायरस के खिलाफ वैक्सीन की तरह है। ऐसे में खुद को साइबर स्कैम से बचाएं।

We request our esteemed customers to bear with us as we strive to provide a better Banking experience.#InternetBanking #YONOSBI #YONO #ImportantNotice pic.twitter.com/L7FrRhvrpz