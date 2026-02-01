1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Union Budget 2026: नए बजट में क्या हुआ सस्ता? आज से महंगी हुईं ये चीजें, देखें पूरी लिस्ट

नए बजट में जहां कुछ चीजों पर आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। वहीं, कुछ चीजें महंगी भी हो गईं हैं। तो आइये जानें क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है?

भारत

image

Mukul Kumar

Feb 01, 2026

Budget 2026

बजट। (PC: AI)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश कर दिया है। केंद्रीय बजट को दो भागों में विभाजित किया गया है- ए और बी, जिसमें बी भाग मुख्य रूप से कर प्रस्तावों और चुनिंदा अद्यतनों पर केंद्रित एक संक्षिप्त खंड के रूप में कार्य करता है, जबकि बजट के भाग ए में अधिकांश विस्तृत नीतिगत घोषणाएं शामिल हैं।

मोदी सरकार का यह 15 वां बजट

यह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का 15वां बजट है। साथ ही, यह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के 2024 में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद दूसरा पूर्ण बजट है।

सीतारमण लगातार नौवीं बार संसद में बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। नया बजट पेश होने के बाद कई चीजें महंगी और सस्ती हो गईं हैं। आइये उन पर नजर डालें।

क्या हुआ सस्ता-महंगा?

सस्तामहंगा
शुगर और कैंसर की दवाएं सस्ती हुईं
खेल-कूद के सामान सस्ते होंगे

