Union Budget 2026: नए बजट में क्या हुआ सस्ता? आज से महंगी हुईं ये चीजें, देखें पूरी लिस्ट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश कर दिया है। केंद्रीय बजट को दो भागों में विभाजित किया गया है- ए और बी, जिसमें बी भाग मुख्य रूप से कर प्रस्तावों और चुनिंदा अद्यतनों पर केंद्रित एक संक्षिप्त खंड के रूप में कार्य करता है, जबकि बजट के भाग ए में अधिकांश विस्तृत नीतिगत घोषणाएं शामिल हैं।