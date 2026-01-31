31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Unsafe Building: घर हुआ असुरक्षित घोषित तो क्या लोन होगा माफ? जानिए अपने अधिकार

असुरक्षित इमारत संकट लाती है, लेकिन कानून फ्लैट के मालिकों के अधिकार सुरक्षित रखता है। हालांकि इसमें होम लोन को माफ करने का कोई प्रावधान नहीं है और होम लोन की जिम्मेदारी जारी रहती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Jan 31, 2026

unsafe building home loan

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)

Unsafe Building: देश के महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक हर साल बड़ी संख्या में रिहायशी इमारतें जर्जर घोषित होती हैं। बढ़ती उम्र, खराब रखरखाव और बुनियादी ढांचे में कमजोरी इन्हें खतरनाक बना देते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि असुरक्षित (Unsafe) घोषित होने पर फ्लैट के मालिकों का क्या होगा, लोन का क्या बनेगा और आगे क्या रास्ता अपनाया जा सकता है।

क्यों और कौन करता है Unsafe घोषित?

किसी इमारत को असुरक्षित घोषित करने का अधिकार स्थानीय शहरी प्रशासन के पास होता है। नगर निगम या नगर पालिका स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट (structural audit report) के साथ इंजीनियरों की जांच और जोखिम आकलन की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लेती है। अगर इमारत के गिरने का खतरा हो, तो प्रशासन नोटिस जारी कर उसे खाली कराने, सुविधाएं काटने और इमारत को गिराने तक के आदेश दे सकता है।

क्या सीलिंग और खाली कराना कानूनी है?

प्रशासन के पास मानव जीवन की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने का अधिकार है। इमारत असुरक्षित घोषित होने के बाद बिजली-पानी काटना, परिसर सील करना या प्रवेश रोकना कानूनी माना गया है। अदालतें भी लगातार यह मानती रही हैं कि जीवन का अधिकार संपत्ति के अधिकार से ऊपर है, इसलिए मालिक होने के बावजूद ऐसी इमारत में रहना अनुमति योग्य नहीं रहता।

मालिकाना हक और सोसाइटी का भ्रम

असुरक्षित होने का मतलब यह नहीं कि फ्लैट पर मालिक का अधिकार खत्म हो गया। यहां जमीन में अविभाजित हिस्सा सुरक्षित रहता है। सोसाइटी केवल एक प्रबंधन व्यवस्था है, लेकिन कई मामलों में कहा जाता है कि सोसाइटी डिसबैंड (disband) हो गई, मतलब सोसाइटी बुनियादी रूप से खत्म हो जाती है। हालांकि, सोसाइटी के निष्क्रिय होने से जमीन पर मालिकों का अधिकार समाप्त नहीं होता। इसके बाद नई सोसाइटी बनाकर आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

समाधान कैसे किया जाता है?

जर्जर इमारतों का व्यावहारिक समाधान रीडेवलपमेंट (redevelopment) है। इसमें पुरानी इमारत गिराकर उसी जमीन पर नई इमारत बनाई जाती है और पुराने मालिकों को नए फ्लैट मिलते हैं। इस स्थिति में फ्लैट के मालिक जमीन नहीं बेचते, बल्कि केवल निर्माण का अधिकार builder यानी निर्माता को देते हैं, जिसे डेवलपमेंट अधिकार (development right) कहा जाता है। निर्माण पूरा होते ही यह अधिकार समाप्त हो जाता है।

Home Loan का क्या होता है?

असुरक्षित घोषित होने से होम लोन खत्म नहीं होता। ग्राहकों को लोन चुकाना अनिवार्य होता है। ईएमआई चलती रहती है क्योंकि लोन बैंक और ग्राहक के बीच निजी समझौता होता है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। भुगतान न करने पर बैंक वसूली की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इसलिए पुन:निर्माण यानी रीडेवलपमेंट के दौरान भी लोन चुकाने की जिम्मेदारी बनी रहती है।

ये भी पढ़ें

Gold Silver Price: सोना-चांदी ने तोड़ी उम्मीदें, एक ही दिन में चांदी गिरी 88,000, जानिए आज के लेटेस्ट भाव
कारोबार
gold silver price

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

31 Jan 2026 05:34 pm

Published on:

31 Jan 2026 05:32 pm

Hindi News / Business / Unsafe Building: घर हुआ असुरक्षित घोषित तो क्या लोन होगा माफ? जानिए अपने अधिकार
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Budget 2026 में हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट की उम्मीद, बीमा उद्योग की बड़ी मांग

budget 2026 health insurance
कारोबार

Union Budget: मिडिल क्लास को टैक्स में छूट या महंगाई की मार? 1 फरवरी का पूरा गणित समझिए

Budget 2026
कारोबार

Budget 2026 का 8th Pay Commission पर हो सकता है असर, कर्मचारियों को मिल सकता है यह फायदा

कारोबार

Gold Silver Price: सोना-चांदी ने तोड़ी उम्मीदें, एक ही दिन में चांदी गिरी 88,000, जानिए आज के लेटेस्ट भाव

gold silver price
कारोबार

Gold-Silver Rates: सोने-चांदी के भावों में जबरदस्त गिरावट, ऑल-टाइम हाई से ‘धड़ाम’ गिरे भाव, जानें लेटेस्ट प्राइस

Gold Silver Price Today
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.