Unsafe Building: घर हुआ असुरक्षित घोषित तो क्या लोन होगा माफ? जानिए अपने अधिकार

असुरक्षित होने का मतलब यह नहीं कि फ्लैट पर मालिक का अधिकार खत्म हो गया। यहां जमीन में अविभाजित हिस्सा सुरक्षित रहता है। सोसाइटी केवल एक प्रबंधन व्यवस्था है, लेकिन कई मामलों में कहा जाता है कि सोसाइटी डिसबैंड (disband) हो गई, मतलब सोसाइटी बुनियादी रूप से खत्म हो जाती है। हालांकि, सोसाइटी के निष्क्रिय होने से जमीन पर मालिकों का अधिकार समाप्त नहीं होता। इसके बाद नई सोसाइटी बनाकर आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।