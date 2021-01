भारत की धांसू ईवी ने पेश की इंटीरियर्स की तस्वीरें, कमाल करने की तैयारी में Pravaig Dynamics

नई दिल्ली। बेंगलुरु स्थित ईवी स्टार्टअप Pravaig Dynamics ने अपने पहले मेड-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन Extinction MK1 के इंटीरियर्स का खुलासा किया है। ईवी स्टार्टअप ने पिछले महीने लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान का अनावरण किया था।

Pravaig Dynamics ने अब एक स्केच शेयर किया है कि कैसे Extinction MK1 के इंटीरियर को डिज़ाइन किया गया है। कार के अंदर एक शक्तिशाली PM 2.5 फिल्टर होगा, जिसके लिए कार निर्माता का दावा है कि ये CO2 को 10 गुना कम कर देगा। स्केच से पता चलता है कि फिल्टर को हर यात्री के लिए रखा गया है, जिसमें पीछे के यात्री भी शामिल हैं।

यह स्केच एक प्रीमियम केबिन का भी संकेत देता है, जिसमें चार लोगों को बैठाया जा सकता है। सिटिंग डिज़ाइन कार के सामने और पीछे के भाग के बीच एक स्पष्ट विभाजन को पेश करता है। पीछे के यात्रियों को अलग-अलग स्क्रीन मिलने की संभावना है। पीछे की सीटें भी ऐसी दिखती हैं कि बेहतर आराम के लिए उन्हें कुछ हद तक झुकाया जा सकता है।

Pravaig Dynamics को हर साल अपने नए लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहन Extinction MK1 की करीब 2,500 यूनिट्स बेचने की उम्मीद है। कंपनी ने एक बयान जारी कर अगले साल से इस ईवी की सालाना 2,500 इकाइयों का उत्पादन करने की अपनी योजना का खुलासा किया है।

पिछले साल दिसंबर में ईवी स्टार्टअप ने आधिकारिक तौर पर भारत में पूरी तरह से बनाई गई Extinction MK1 प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार का अनावरण किया था।

इस कार को अपनी 96 kHw की बैटरी से पावर मिलती है जिसमें 155Wh प्रति किलोग्राम विशिष्ट ऊर्जा है। यह अधिकतम 200 hp की जबर्दस्त ताकत देने के साथ ही 196 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड हासिल कर सकती है। पर्फामेंस के मामले में जबर्दस्त यह ईवी मात्र 5.4 सेकेंड में शून्य से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पर दौड़ सकती है।

हालांकि, इस ईवी द्वारा पेशकश की जाने वाली रेंज में अन्य ईवी निर्माताओं की बहुत दिलचस्पी रखने की संभावना है। कंपनी का दावा है कि Extinction MK1 बिना रिचार्ज के लिए रुके 500 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर सकती है।

Pravaig Dynamics अपनी पहली व्यावसायिक पेशकश में इतनी बड़ी रेंज का दावा करने वाली पहली भारतीय ईवी निर्माता कंपनी है। फॉक्सवैगन ID.3 मुश्किल से अभी तक 500 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। टेस्ला मॉडल 3 के पर्फामेंस वेरिएंट में सिंगल चार्ज में 507 किलोमीटर की रेंज का दावा किया गया है।

भारत में, सर्वाधिक रेंज वाली ईवी हुंडई कोना ईवी है, जिसकी 452 किलोमीटर की अनुमानित रेंज है। MG ZS EV की रेंज 340 किलोमीटर है और ये दोनों अभी भी 500 किलोमीटर की रेंज में अपग्रेड करने की प्रक्रिया में हैं। Pravaig यह भी दावा करती है कि 30 मिनट के भीतर Extinction MK1 लगभग 80 प्रतिशत तक की चार्जिंग कर सकती है।

दो दरवाजों और चार-सीटों वाली इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल मुख्य रूप से सदस्यता आधारित मॉडल पर वाणिज्यिक बेड़े के लिए किया जाएगा। कंपनी हर साल Extinction MK1 की करीब 250 इकाइयों का उत्पादन करने का लक्ष्य बना रही है। ईवी स्टार्टअप सूची में अधिक शहरों को जोड़ने से पहले इसे बेंगलुरु और दिल्ली जैसे शहरों में शुरू में बेचा जाएगा।