लॉन्चिंग के दिन ही बिक गईं सारी इलेक्ट्रिक कारें, 1600 किमी रेंज और चार्जिंग की जरूरत भी नहीं

नई दिल्ली। दक्षिणी कैलिफोर्निया स्थित इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप, ऐप्टेरा मोटर्स एक अद्भुत बैटरी पावर्ड थ्री-व्हीलर कार के साथ सामने आई है। और इसकी खूबियां भी ऐसी हैं कि ये इतनी जबर्दस्त फेमस हो रही है। अगर दिन में धूप खिली हो तो इसे चार्ज करने की जरूरत भी नहीं है। आलम यह है कि इसकी लॉन्चिंग के 24 घंटे के भीतर ही सारी गाड़ियां बिक गईं।

ऐप्टेरा मोटर्स की यह थ्री व्हीलर ईवी एक सोलर पैकेज से लैस है जो हर दिन 40 मील (64 किलोमीटर) से अधिक रेंज की 'मुफ्त' ड्राइव देने में सक्षम है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला ऐसा वाहन है जिसे अधिकांश दैनिक ड्राइविंग के लिए ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी।

ऐप्टेरा के सह-संस्थापक स्टीव फैंब्रो के हवाले से बताया गया, "यों तो 40 मील की दूरी बहुत ज्यादा नहीं लगती है, लेकिन यह आपकी कार को पार्क करने के बराबर है जो इसमें रातभर में जादुई रूप से दो गैलन गैस भर देता है।"

ईवी निर्माता का यह भी दावा है कि कार के हुड और हैच पर अतिरिक्त सोलर पैनलों को लगवा करके इस रेंज को आगे (35 मील तक) बढ़ाने का भी विकल्प है।

फैंब्रो ने कहा, "तो हकीकत यह कि आप इसे काम पर या कहीं भी पार्क कर सकते हैं और इसे छोड़कर जाते वक्त आप इसमें जितनी एनर्जी छोड़कर जाते हैं, वापसी में आपको इसके टैंक में और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। इसे हर दिन चलाने के लिए बिना फूटी कौड़ी का भुगतान किए यह खुद को चार्ज करती है। इस तरह की आजादी को मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग पसंद करेंगे।"

चूंकि सोलर चार्जिंग केवल पर्याप्त हॉर्स पावर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक मोटर को मुख्य रूप से अलग से 100 kWh पैक किया गया है, जो 1,000 मील (1609 किमी) की सीमा तक पहुंचाने का दावा किया जाता है। अगर ऐसा है, तो यह दुनिया की पहली ईवी बनने के लिए तैयार है, जिसमें ऐसी रेंज है जो अन्य ईवी से बहुत परे है।

