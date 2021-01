10 रुपये में 100 किलोमीटर चलती है यह शानदार बाइक, जिंदगी भर की वारंटी और नो चालान

नई दिल्ली। पेट्रोल के तेजी से बढ़ते दाम के बीच अगर आपको एक ऐसी बाइक मिल जाए जो इतनी सस्ती हो कि केवल 10 रुपये में 100 किलोमीटर की दूरी करे, तो एक बारगी आपको यकीन नहीं होगा। फिर अगर आपसे कहें कि इस बाइक के फ्रेम पर जिंदगी भर की वारंटी है और इसका चालान भी नहीं होता, तो लोग इसे असंभव कहेंगे। हालांकि हैदराबाद स्थित स्टार्टअप द्वारा ऐसी बाइक लॉन्च की जा चुकी है, जिसका नाम Atumobile Atum 1.0 है।

हैदराबाद स्थित इलेक्ट्रिक व्हीलक स्टार्टअप Atumobile Pvt Ltd की Atum 1.0 इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत 50,000 रुपये है। भारत में यह इलेक्ट्रिक बाइक कंपनी की तेलंगाना स्थित ग्रीनफील्ड मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट में निर्मित की गई है। इसक यूनिट की सालाना उत्पादन क्षमता 15,000 बाइकों की है जिसे 10,000 इकाइयों की अतिरिक्त क्षमता तक बढ़ाया जा सकता है।

अगर बात करें इस शानदार Atum 1.0 बाइक की तो ये एक ICAT (मोटर वाहन प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र) स्वीकृत कम गति वाला इलेक्ट्रिक वाहन है। इसका मतलब है कि इस बाइक की टॉप स्पीड 25 किमी प्रति घंटा तक सीमित है। इस वजह से ही Atum 1.0 ई-बाइक को किसी रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है।

