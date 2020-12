Hero ने लॉन्च की सस्ती F6i स्मार्ट ई-बाइक, सिंगल चार्ज में 60 किमी की रेंज

नई दिल्ली। हीरो साइकिल्स की एक डिवीजन हीरो लेक्ट्रो ने भारत में 'F6i' स्मार्ट इलेक्ट्रिक साइकिल ( electric bikes ) लॉन्च की है। जब ऑटो एक्सपो 2020 में पहली बार प्रदर्शित किए जाने के बाद इस ई-साइकिल ने काफी चर्चा बंटोरी थी और तब से यह एक बहुप्रतीक्षित प्रोडक्ट था।

पेट्रोल-बैटरी और हेलमेट का जबर्दस्त खेल है आर्टिफीशियल टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली हाइब्रिड बाइक्स

7-स्पीड गियर वाली F6i ई-बाइक लिथियम बैटरी और एक रियर हब मोटर द्वारा संचालित है। इसमें एक लॉन्ग रेंज बैटरी के साथ अत्याधुनिक डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी इन्नोवेशन, ब्लूटूथ डिवाइस के लिए स्मार्ट कनेक्टिविटी के साथ एक आईस्मार्ट ऐप और एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट की सुविधा है।

हाई-एंड फ्यूचरिस्टिक उत्पाद यानी ई-बाइक को साइकिल चलाने वाली युवा पीढ़ी और ऐसे लोगों को टार्गेट करते हुए लॉन्च किया गया है जो स्वास्थ्य, मनोरंजन और रोमांच के लिए इसे चलाते हैं। इसकी केंडा के शील्ड तकनीक इसके टायरों का जीवन और गुणवत्ता को बढ़ाती है जबकि ड्युअल-डिस्क ब्रेक कठिन इलाकों में ब्रेकिंग को सुरक्षित बनाते हैं।

