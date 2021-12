इन कारों की पावर के आगे सभी फेल, इस साल देश में लॉन्च हुई ये 5 दमदार गाड़ियां

Top 5 Most Powerful New Cars In India In 2021: बात जब पावरफुल गाड़ियों की होती है, तो इनका कोई जवाब ही नहीं। भारत में भी 2021 में ऐसी ही पावरफुल गाड़ियां लॉन्च हुई, जिन्होंने देश में धाक मचा दी।

December 29, 2021

पावरफुल गाड़ियां हर किसी की पसंद होती है। हालांकि भारत में बजट-फ्रेंडली किफायती गाड़ियों की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। पर भारत दुनिया के सबसे बड़े कार मार्केट में से एक है और यहां हर तरह की गाड़ियों का जलवा रहता है। इन्हीं में लग्ज़री पावरफुल गाड़ियां भी शामिल हैं। हर किसी का सपना एक पावरफुल गाड़ी खरीदने का होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कई बड़ी कार निर्माता कंपनियों ने 2021 में देश में शानदार और पावरफुल लग्ज़री गाड़ियां लॉन्च की।

आइए एक नज़र डालते है इस साल देश में लॉन्च हुई टॉप 5 पावरफुल गाड़ियों पर।



1. Lamborghini Huracan STO



Lamborghini Huracan STO इस साल देश में लॉन्च हुई सबसे पावरफुल गाड़ियों में से एक है। फीचर्स की बात करें, तो इस कार में टचस्क्रीन डिस्प्ले, इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन, पैसेंजर एंड ड्राइवर एयरबैग्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एयर क्वालिटी कंट्रोल, एक्सेसरी पावर आउटलेट, क्रूज़ कंट्रोल, सीट लंबर सपोर्ट और दूसरे कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। इस कार में 5.2 लीटर V10 इंजन मिलता है, जिससे कार को 630.28bhp पावर और 565Nm टॉर्क मिलता है। साथ ही ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ 7-स्पीड LDF DCT गियरबॉक्स भी इस कार में मिलता है।



शुरुआती कीमत: 4.99 करोड़ रुपये।



2. BMW M5 Competition









BMW M5 Competition इस साल देश में लॉन्च हुई सबसे पावरफुल गाड़ियों में से एक है। फीचर्स की बात करें, तो इस कार में 4 ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टचस्क्रीन डिस्प्ले, इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, पैसेंजर एंड ड्राइवर एयरबैग्स, एयर क्वालिटी कंट्रोल, फ्रंट एंड रियर कप होल्डर्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, रियाल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग, फाइंड माय कार लोकेशन, वॉइस कंट्रोल और दूसरे कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। इस कार में 4.4 लीटर V8 इंजन मिलता है, जिससे कार को 616.87bhp पावर और 750Nm टॉर्क मिलता है। साथ ही ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ 8-स्पीड गियरबॉक्स भी इस कार में मिलता है।



शुरुआती कीमत: 1.61 करोड़ रुपये।



3. Mercedes-AMG E 63 S







Mercedes-AMG E 63 S इस साल देश में लॉन्च हुई सबसे पावरफुल गाड़ियों में से एक है। फीचर्स की बात करें, तो इस कार में इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ड्राइवर एंड पैसेंजर एयरबैग्स, 3 ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑप्शनल एयर क्वालिटी कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, ट्रंक लाइट, कीलैस कार्ड एंट्री, फ्रंट एंड रियर यूएसबी पोर्ट्स और दूसरे कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। इस कार में 4.0 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन मिलता है, जिससे कार को 603.46bhp पावर और 850Nm टॉर्क मिलता है। साथ ही ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ 9-स्पीड गियरबॉक्स भी इस कार में मिलता है।



शुरुआती कीमत: 1.71 करोड़ रुपये।



4. Lamborghini Huracan EVO RWD Spyder







Lamborghini Huracan EVO RWD Spyder इस साल देश में लॉन्च हुई सबसे पावरफुल गाड़ियों में से एक है। फीचर्स की बात करें, तो इस कार में ड्राइवर एंड पैसेंजर एयरबैग्स, इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एयर क्वालिटी कंट्रोल, रिमोट ट्रंक ओपनर, वैनिटी मिरर, फ्रंट कप होल्डर, रियर पार्किंग सेंसर, नैविगेशन सिस्टम, वॉइस कंट्रोल, कीलैस एंट्री और दूसरे कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। इस कार में 5.2 लीटर V10 इंजन मिलता है, जिससे कार को 602.11bhp पावर और 560Nm टॉर्क मिलता है। साथ ही ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ 7-स्पीड डुअल क्लच गियरबॉक्स भी इस कार में मिलता है।



शुरुआती कीमत: 3.53 करोड़ रुपये।



5. Range Rover Sport SVR







Range Rover Sport SVR इस साल देश में लॉन्च हुई सबसे पावरफुल गाड़ियों में से एक है। फीचर्स की बात करें, तो इस कार में 4 ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टचस्क्रीन डिस्प्ले, इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन, ड्राइवर एंड पैसेंजर एयरबैग्स, एयर क्वालिटी कंट्रोल, फ्रंट एंड रियर कप होल्डर्स, सीट लंबर सपोर्ट, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, फाइंड माय कार लोकेशन और दूसरे कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। इस कार में 5.0 लीटर सुपरचार्ज्ड V8 इंजन मिलता है, जिससे कार को 567.25bhp पावर और 700Nm टॉर्क मिलता है। साथ ही ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ 8-स्पीड गियरबॉक्स भी इस कार में मिलता है।



शुरुआती कीमत: 2.19 करोड़ रुपये।

