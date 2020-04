Honda City खरीदें वो भी पल्सर की कीमत में, हर किसी के लिए है ऑफर

नई दिल्ली: पर अब भारत में रहते हैं तो आपको महंगी कारें खरीदने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है खासकर कि वह करें जिनकी कीमत 1000000 से लेकर ₹1500000 तक होती है। यह कह रहे हैं अब आसानी से आपके बजट में फिट हो जाया करेंगी।

अगर आप सेकंड हैंड कार खरीदने में कंफर्टेबल हैं तो महंगी से महंगी कार बेहद ही कम कीमत में खरीद सकते हैं। दरअसल कार देखो ( Car Dekho ) नाम की वेबसाइट पर बेहतरीन कंडीशन वाली सेकंड हैंड कारें ( second hand cars) खरीदी जा सकती हैं यह कारें कम से कम रेट में ग्राहकों को उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो चलिए जानते हैं यहां पर कौन-कौन सी कार है कितने दाम में अवेलेबल है।

हौंडा सिटी : भारत में हौंडा सिटी ( Honda City ) ( second hand Honda City ) ( less driven Honda City ) ( second hand Honda City on CarDekho ) एक बेहद ही पॉपुलर सेडान कार है जिसे प्रीमियम केटेगरी में रखा जाता है। यह सेडान कार ना सिर्फ बेहद ही पॉपुलर है बस बेहतरीन फीचर से लैस भी है। कार वेबसाइट पर यह कार ₹125000 में अवेलेबल है। ‌ यह कार साल 2005 मॉडल की पेट्रोल वेरिएंट है। यह कार अब तक 54000 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है।

हुंडई सेंट्रो : हुंडई सैंटरो एक किफायती हैचबैक कहां है जो पॉपुलर होने के साथ-साथ बेहद ही लो मेंटेनेंस है। वेबसाइट पर यह कार भी अवेलेबल है। इस कार का साल 2008 मॉडल अवेलेबल है जो अब तक 60000 किलोमीटर चल चुका है। वेबसाइट पर इस कार की कीमत ₹100000 मांगी जा रही है।

हुंडई i10 मैग्ना : हुंडई i10 भी एक समय में भारत की पॉपुलर कार हुई थी। वेबसाइट पर यह कार भी अवेलेबल है जिसे ₹100000 में बेचा जा रहा है। यह कार साल 2008 मॉडल की है और अब तक तकरीबन 100000 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है।