Kia Sonet का शानदार आगाज, 10 हजार के पार पहुंची बुकिंग

नई दिल्ली : Kia Motors India ने अपनी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी ( Sub Compact SUV ) Kia Sonet की बुकिंग शुरू कर ( kia sonet booking started ) दी है। किआ सॉनेट को 10 हजार से ज्यादा बुकिंग ( kia sonet got 10000 bookings ) मिल चुकी हैं । आपको पहले ही दिन इस कार को कस्टमर्स का शानदार रेस्पॉन्स मिला था। किआ सॉनेट को मात्र 24 घंटे में 6500 से ज्यादा बुकिंग ( kia sonet got 6532 bookings ) मिल चुकी थी। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और कोरोना के हालात के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।

20 अगस्त से इस कार की बुकिंग शुरू( kia sonet booking started ) हो चुकी है और आगर आप भी ये कार खरीदना चाहते हैं तो आपको बता दें कि मात्र 25000 रूपए टोकन मनी के साथ आप इस कार को बुक कर सकते हैं । इसके लिए आप चाहें तो कंपनी की वेबसाइट से ऑनलाइन या फिर नजदीकी डीलरशिप्स पर जाकर कार की ऑफलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं।

सितंबर में शुरू होगी बिक्री- आधिकारिक जानकारी के मुताबिक कंपनी सितंबर 2020 से इस कार की बिक्री और डिलीवरी शुरू कर देगी। Kia Motors ने 7 अगस्त को Sonet के प्रोडक्शन मॉडल का ग्लोबल प्रीमियर किया था।

दोनों इंजन ऑप्शन में मिलेगी Sonet- Kia Sonet को कंपनी पेट्रोल डीजल दोनो ऑप्शन्स के साथ पेश करेगी। कंपनी सॉनेट को दो पेट्रोल और 2 डीजल इंजन ऑप्शन में उतारेगी जिनमें पेट्रोल इंजन का डिस्प्लेसमेंट अलग-अलग होगा तो वहीं डीजल इंजन का डिस्प्लेसमेंट एक जैसा ही रहेगा।

8 कलर्स में मिलेगा खरीदने का ऑप्शन- Kia Motors अपनी Kia Sonet को क्लियर व्हाइट, स्टील सिल्वर, इन्टेंस रेड, ग्रेविटी ग्रे, ग्लेशियर व्हाइट पर्ल, ऑरोरा ब्लैक पर्ल, इंटेलिजेंसी ब्लू और बेज गोल्ड कलर वेरिएंट्स में उतार सकती है।

लुक्स और डिजाइन की बात करें तो Kia ने अपनी कार में एलईडी हेड लाइट्स के साथ एलईडी डीआरएल दिया है, जो साइड इंडीकेटर्स से इंटीग्रेटेड है। इसमें टर्बो शेप्स फ्रंट सिक्ड प्लेट्स दिए गए हैं। Kia Seltos की तरह ही कंपनी अपनी नई Sonet को GT Line और Tech Line दोनों में लॉन्च कर सकती है। GT Line कार के इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों को स्पोर्टी लुक देगी। इस नई कार को रेड कलर का एक्सेंट दिया गया है।

सेफ्टी फीचर्स – सिक्योरिटी के लिए Kia Sonet में छह एयरबैग्स, एबीएस के साथ ईबीडी, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), ऑटो हेड लाइट्स, ब्रेक असिस्ट (BA), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और हिल असिस्ट कंट्रोल (HAC) जैसे फीचर्स मिलेंगे।