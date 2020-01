2020 Maruti Suzuki Vitara Brezza petrol facelift फिर से हुई स्पॉट, दिखी SHVS बैजिंग

नई दिल्ली: काफी समय से दिग्गज कार निर्माता कंपनी मारुति सुज़ुकी ( Maruti Suzuki ) अपनी पॉपुलर कार विटारा ब्रेज़ा फेसलिफ्ट ( Vitara Brezza Facelift ) ( maruti suzuki vitara brezza ) ( vitara brezza petrol ) ( New Vitara Brezza ) पर काम कर रही है जिसकी लगातार टेस्टिंग भी की जा रही है। आपको बता दें कि 2020 Maruti Suzuki Vitara Brezza petrol facelift को एक बार फिर से टेस्टिंग के दौरान स्पॉट की गई है जिसमें इसके एक्सटीरियर से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां सामने आईं हैं। आपको बता दें कि कंपनी ऑटो एक्सपो 2020 ( Auto Expo 2020 ) में शोकेस की जाने वाली है ( New Vitara Brezza launch ) ( New Vitara Brezza Price )।

ख़ास बात ये है कि इस बार कार की जो तस्वीर लीक हुई है उसमें साफ़ साफ़ इस सब कॉम्पैक्ट एसयूवी पर लगी हुई Smart Hybrid Vehicle from Suzuki (SHVS) की बैजिंग दिखाई दे रही है। इसी प्लेटफॉर्म पर कार को तैयार किया गया है जो कार की फ्यूल एफीशियेंसी बढ़ाता है साथ ही कार को बेहद ही ख़ास बनाता है।

आपको बता दें कि नई विटारा ब्रेज़ा ( BS6 Vitara Brezza ) ( Vitara Brezza Petrol SUV ) के एक्सटीरियर में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं और कार काफी हद तक पुराने मॉडल से ही मिलती जुलती हुई ही दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इस कार में पेट्रोल इंजन भी दिया जाएगा।

मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा को सबसे पहले साल 2016 में पेश किया गया था और तब से लेकर आज तक ग्राहक इस कार को जबरदस्त रिस्पॉन्स दे रहे हैं। बाहरी बदलवाएं की बात करें तो इस कार में नया ट्विन-स्लैट क्रोम ग्रिल दिया गया है, जो एक ब्रश एल्यूमीनियम इंसर्ट और रिवाइज्ड फॉग लैंप्स और बम्पर के साथ आता है। हेडलैम्प्स में भी ट्वीक मिलते हैं और नए JLR-esque LED DRLs मिलते हैं और इन्हें प्रोजेक्टर के लिए एलईडी बल्ब के साथ अपग्रेड किया जा सकता है।

इसके साथ ही कार में 16 इंच के ब्लैक एलॉय व्हील्स भी मिलते हैं। अभी कार की जो तस्वीर लीक हुई है उसमें सिर्फ कार के फ़्रंट प्रोफ़ाइल को देखा जा सकता है लेकिन अभी भी कार के रियर प्रोफाइल का खुलासा होना बाकी है। ऐसा माना जा रहा है कि इस कार में अपडेटेड स्मार्टप्ले स्टूडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं।

इंजन

जानकारी के मुताबिक़ नई विटारा ब्रेज़ा फेसलिफ्ट में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है जो बीएस 6 अपडेट होगा। ये इंजन 103 बीएचपी की मैक्सिमम पावर और 138 एनएम का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इस कार में 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया जा सकता है। मौजूदा कार में 1.3-लीटर BS4 DDiS डीजल इंजन लगाया गया है जिसे मार्च 2020 तक बंद कर दिया जाएगा।

मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा फेसलिफ्ट को ऑटो एक्सपो 2020 ( auto expo 2020 ) में शोकेस किए जाने के बाद कुछ ही महीनों में लॉन्च किया जा सकता है क्योंकि काफी समय से इस कार की लॉन्चिंग की बात चल रही है।