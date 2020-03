अब घर बैठे बेचें अपनी पुरानी से पुरानी कार Maruti Suzuki ने शुरू किया बेहतरीन ऑफर

नई दिल्ली: अगर आपके पास भी Maruti Suzuki की कोई कार है और आप अब अपने कार को बेचना चाहते हैं तो मारुति सुजुकी आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर लेकर आई है। दरअसल इस नये ऑफर के तहत अब आप कंपनी के True Value आउटलेट पर अपनी पुरानी कार को अच्छे दाम में बेच सकते हैं ( Sell Car on True Value Outlet ) ( Sell Old Car on True Value ) और इसके लिए आपको ज्यादा झंझट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है।

दरअसल 'True Value' मारुति सुजुकी का ही एक यूनिट है जहां पर सेकेंड हैंड कारें आसानी से अवेलेबल हैं इतना ही नहीं आप यहां पर अपनी पुरानी कार को भी बेच सकते हैं। दरअसल कंपनी ने कार मालिकों के लिए ये सुविधा शुरू की है जिसका मकसद बेहतरीन कंडीशन वाली सेकेंड हैंड कारों को एक प्लैटफॉर्म पर उपलब्ध करवाना है।

इस मौके पर मारुति सुजुकी के एग्जिक्युटिव डायरेक्टर ( मार्केटिंग ऐंड सेल्स ) शशांक श्रीवास्तव ने कहा है कि इस सुविधा के जरिए ग्राहक डिजिटल तरीके से घर बैठे अपनी कार की सही कीमत का मूल्यांकन करा सकते हैं। शशांक श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि, 'ट्रू-वैल्यू पर हमारा ध्यान अपने ग्राहकों के लिए पूरी तरह विश्वसनीय और परेशानी मुक्त पुरानी कार खरीदने और बेचने का अनुभव प्रदान करना है।

आपको बता दें कि इस सुविधा का फायदा हर कोई ले सकता है और आप घर बैठे अपनी कारों को डिजिटली इवैलुएट करवा सकते हैं। इस सुविधा के माध्यम से ग्राहक अब बिना डॉक्युमेंट ट्रांसफर और पेमेंट रसीद जैसी झंझटों से गुजरे हुए अपनी कार को बेच सकते हैं और इसमें बेहद कम समय लगता है।