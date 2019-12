इंतजार खत्म ! कल दिखेगी Tata Altroz की पहली झलक, हो सकता है कीमत का खुलासा

नई दिल्ली: टाटा मोटर्स की मच अवेटेड Tata Altroz अगले साल जनवरी 2020 तक भारत में लॉन्च की जाएगी। लेकिन इस कार का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। दरअसल कल यानि 3 दिसंबर को जैसलमेर में होने वाले ग्लोबल अनवील इवेंट में प्रीमियम हैचबैक कार Altroz से पर्दा उठाया जाएगा। हाल ही में कंपनी ने इस कार का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है ऐसे में लॉन्च होने के साथ ही इसकी डिलीवरी भी ग्राहकों तक शुरू कर दी जाएगी जिससे समय से ये कार ग्राहकों को मिल जाएगी। चलिए हम फिलहाल आपको बताते हैं कि इस कार की खासियत क्या है।

इन कारों से होगा मुकाबला- मारुति बलेनो ( Maruti Baleno ), hyundai 120, टोयोटा ग्लैंजा और होंडा जैज जैसी कारों को टक्कर देगी।

Altroz is coming soon to the Golden City of Jaisalmer. Watch the live global unveil of Altroz - #TheGoldStandard on 3rd Dec, 8.30pm. Stay tuned on our social media pages to know more. pic.twitter.com/BAtgu6nf3z