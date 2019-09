नए अवतार में आ रही है Tata Nexon, बेहद कम कीमत में मिलेगें वर्ल्ड क्लास फीचर

नई दिल्ली: Tata Motors, Nexon की सक्सेस को दोहराना चाहते हैं शायद यही वजह है कि कंपनी इस साल भी tata nexon KRAZ का नया वर्जन इस बार फेस्टिव सीजन में लाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने ट्वीट कर इस कार के नए टीजर को लोगों के सामने रखा।

With shades of dashing tangerine, the sporty, Limited Edition Nexon KRAZ will blow you away with its TANGy style and KRAZy performance. Stay tuned for all the updates on this tangy #LevelNexSUV. pic.twitter.com/5asOHrvtiS