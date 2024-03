Engineering College: JEE नहीं हुआ क्लियर, क्या इंजीनियरिंग करने का दूसरा ऑप्शन है?

IIT हैदराबाद

हैदराबाद में UGEE (Under Graduate Entrance Exams) आयोजित की जाती है। इस एंट्रेंस एग्जाम के जरिए इंजीनियरिंग में दाखिला लिया जा सकता है। परीक्षा के लिए आवेदन फरवरी-अप्रैल तक भरे जाते हैं। वहीं परीक्षा मई महीने में होगी।

WBJEE परीक्षा

यदि आप पश्चिम बंगाल के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश पाना चाहते हैं तो आप WBJEE परीक्षा दे सकते हैं। इस परीक्षा के माध्यम से राज्य के इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी और आर्किटेक्चर कोर्सेज में दाखिला मिल सकता है।

COMEDK UGET

COMEDK (Consortium of Medical, Engineering and Dental Colleges of Karnataka) UGET के माध्यम से कर्नाटक के टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग, मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में दाखिला लिया जा सकता है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी लें।

VITEE परीक्षा

विभिन्न प्रतिभागी कैंपस जैसे वीआईटी वेल्लोर, भोपाल, चेन्नई और अमरावती के बीटेक इंजीनियरिंग कोर्सेज में प्रवेश के लिए VITEE प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं। इस परीक्षा का आयोजन वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Vellore Institute of Technology) द्वारा कराया जाता है।

MHTCET परीक्षा

बीटेक और फार्मेसी/फार्मडी में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली MHTCET भी दे सकते हैं। यदि आप महाराष्ट्र के किसी प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, तो इस एंट्रेंस एग्जाम को दें। यहां के कैंपस काफी खूबसूरत हैं।