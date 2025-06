Air Hostess After 12th: 12वीं के बाद कैसे बनते हैं एयर होस्टेस? जानिए कितनी होती है सैलरी

एयर होस्टेस की नौकरी एक ऐसा पेशा है, जिसमें काम के साथ साथ घूमना और रोमांच भी है। कई लोगों से मिलना, लाखों की सैलरी और बड़ी जिम्मेदारी। एयर होस्टेस को फ्लाइट अटेंडेंट या केबिन क्रू (Cabin Crew) भी कहा जाता है।

12वीं के बाद एयर होस्टेस कैसे बनें? (How to Become Air Hostess After 12th) 12वीं के बाद एयर होस्टेस बना जा सकता है। इसके लिए किसी प्रतिष्ठित संस्थान से ट्रेनिंग का कोर्स करना होगा। 12वीं के बाद एयर होस्टेस बनने के लिए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्स कर सकते हैं। एविएशन में भी बीबीए, बीएससी, एमबीए और बीए जैसी डिग्री मिलती है। एयर होस्टेस बनने के लिए न्यूनतम आयु 17 साल और अधिकतम 26 साल निर्धारित की गई है। हालांकि, कुछ कंपनियां हैं जो 30+ उम्र वाली लड़कियों को भी नौकरी पर रखती हैं।

एयर होस्टेस बनने के लिए जरूरी पात्रता (Air Hostess Eligibility) एयर होस्टेस बनने के लिए हाईट संबंधित अनिवार्यता को पूरा करना जरूरी है। एयर होस्टेस की लंबाई कम से कम 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एयर होस्टेस के आंखों की रोशनी भी अच्छी होनी चाहिए।

एयर होस्टेस के मुख्य काम (Air Hostess Roles and Responsibility) यात्रियों का स्वागत करना, उनको ब्रीफिंग देना और उनका मार्गदर्शन करना उड़ान के दौरान यात्रियों को भोजन व पेयजल आदि देना उड़ान के दौरान यात्रियों को हर तरह की परेशानी और आपदा के लिए तैयार रहने की ट्रेनिंग देना