ISRO Free Online Course: इसरो के इस कोर्स से बन सकता है करियर, कैसे करें अप्लाई

ISRO के इस कोर्स में क्या-क्या सीख सकेंगे?

आईआईआरएस (Indian Institute Of Remote Sensing) की ओर से शुरू किए गए एडवांस इन रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स फॉर जियोलॉजिकल एप्लीकेशन कोर्स का उद्देश्य है रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में प्रैक्टिकल जानकारी देना। इस कोर्स में मैपिंग, प्लानिंग और मॉनिटरिंग आदि शामिल है। अभ्यर्थियों को ई-क्लास के माध्यम से स्टडी मैटरियल उपलब्ध कराया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार आईआईआरएसकी ओर से शुरू किए गए एडवांस इन रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स फॉर जियोलॉजिकल एप्लीकेशन कोर्स का उद्देश्य है रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में प्रैक्टिकल जानकारी देना। इस कोर्स में मैपिंग, प्लानिंग और मॉनिटरिंग आदि शामिल है। अभ्यर्थियों को ई-क्लास के माध्यम से स्टडी मैटरियल उपलब्ध कराया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार https://eclass.iirs.gov.in/login पर जाकर क्लास कर सकते हैं।

एलिजिबिलिटी (Eligibility For ISRO Online Course)

इच्छुक उम्मीदवार को अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर होना चाहिए। वहीं जियोलॉजी, एप्लाइड जियोलॉजी, इंजीनियरिंग, जीयो साइंस आदि में बीटेक की डिग्री प्राप्त किए हुए उम्मीदवार भी इस इसरो की इस फ्री ऑनलाइन कोर्स (ISRO Free Online Course) अप्लाई कर सकते हैं।