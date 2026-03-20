Nilgiri News: 150 फीट गहरी खाई में गिरा पर्यटक, सेना और वन विभाग ने बचाया

पुलिस सूत्रों के अनुसार, शिवगुरुनाथन घूमने के लिए ऊसिमलै व्यूपॉइंट पहुंचे थे। वहां सेल्फी लेने के दौरान वह फिसलकर करीब 150 फुट गहरी खाई में जा गिरे। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल एवं बचाव सेवा विभाग, सेना और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालांकि, अंधेरा और घने जंगल, साथ ही जंगली जानवरों की उपस्थिति के चलते तत्काल बचाव कार्य रोकना पड़ा।