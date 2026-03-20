Nilgiri News: 150 फीट गहरी खाई में गिरा पर्यटक, सेना और वन विभाग ने बचाया
ऊटी-गुडालूर रोड के ऊसिमलै व्यूपॉइंट पर गुरुवार को एक पर्यटक 150 फीट गहरी खाई में गिर गया। चेंगलपेट जिले के युवक शिवगुरुनाथन को सेना, वन विभाग और स्थानीय प्रशासन के समन्वित प्रयास से सुरक्षित बाहर निकाला गया।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, शिवगुरुनाथन घूमने के लिए ऊसिमलै व्यूपॉइंट पहुंचे थे। वहां सेल्फी लेने के दौरान वह फिसलकर करीब 150 फुट गहरी खाई में जा गिरे। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल एवं बचाव सेवा विभाग, सेना और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालांकि, अंधेरा और घने जंगल, साथ ही जंगली जानवरों की उपस्थिति के चलते तत्काल बचाव कार्य रोकना पड़ा।
अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार रात को सर्च ऑपरेशन अस्थायी रूप से स्थगित करना पड़ा। शुक्रवार सुबह होते ही बचाव अभियान फिर से शुरू किया गया। इस बीच, नीलगिरि सांसद ए. राजा ने वेलिंगटन छावनी स्थित सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से सहायता मांगी। सेना के जवानों ने वन विभाग के साथ मिलकर समन्वित बचाव अभियान चलाया और शिवगुरुनाथन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों को चेतावनी दी है कि ऊटी-गुडालूर रोड और अन्य पर्यटन स्थलों पर सेल्फी या फोटो लेते समय सतर्कता बरतें। प्रशासन ने अपील की है कि सभी पर्यटक सुरक्षा नियमों का पालन करें और जोखिम वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त सावधानी बरतें।
अधिकारियों के अनुसार, शिवगुरुनाथन को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया है। वन विभाग ने पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर निगरानी बढ़ा दी है।
ऊसिमलै व्यूपॉइंट पर हुई इस घटना ने एक बार फिर पर्यटकों को चेताया है कि खूबसूरत नजारों के साथ-साथ सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी है।
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