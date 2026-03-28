हाइटेक हुआ झांसी रेल मंडल, एक ही छत के नीचे जुटेंगे सभी विभागों के विशेषज्ञ, वॉर रूम के जरिए आपात स्थिति में क्विक रिस्पॉन्स की तैयारी और ट्रेनों की फुल-प्रूफ मॉनिटरिंग

वॉर रूम
भारतीय रेलवे के स्मार्ट रेलवे विजन की दिशा में झांसी रेल मंडल ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। परिचालन, सुरक्षा और यात्री सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक अत्याधुनिक वॉर रूम (वॉर रूम) की स्थापना की गई है। यह हाईटेक कंट्रोल सेंटर न केवल तकनीकी रूप से उन्नत है, बल्कि रेलवे के विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय का एक नया केंद्र बनेगा।
एक ही छत के नीचे सभी विशेषज्ञ
इस वॉर रूम की सबसे बड़ी विशेषता इसका एकीकृत कार्य मॉडल है। इसमें रेल मदद और रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) के साथ-साथ वाणिज्य, कैरिज एंड वैगन, विद्युत और परिचालन जैसे महत्वपूर्ण विभागों के प्रतिनिधि एक ही स्थान पर मौजूद रहेंगे। इससे विभागों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान तुरंत होगा और किसी भी समस्या पर निर्णय लेने में होने वाली देरी को समाप्त किया जा सकेगा।
आपात स्थिति में क्विक रिस्पॉन्स की तैयारी
नवनिर्मित वॉर रूम को नवीनतम संचार प्रणालियों और उन्नत तकनीकों से सुसज्जित किया गया है। ट्रेनों के संचालन और सुरक्षा पहलुओं की सतत (24/7) निगरानी की जाएगी। किसी भी अप्रिय घटना, तकनीकी खराबी या आपातकालीन स्थिति में यह वॉर रूम एक क्विक रिस्पॉन्स सेंटर के रूप में कार्य करेगा, जिससे कम से कम समय में प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा।
यात्री सुविधाओं पर रहेगा विशेष फोकस
यात्रियों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए इसे रेल मदद पोर्टल से सीधे जोड़ा गया है। यहां से यात्री फीडबैक और शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी। इससे न केवल शिकायतों के निपटारे में तेजी आएगी, बल्कि रेलवे की सेवाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार होगा।
सुरक्षित और विश्वसनीय यात्रा का विजन
मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि झांसी रेल मंडल का यह प्रयास यात्रियों को एक सुरक्षित, सुगम और विश्वसनीय यात्रा अनुभव प्रदान करने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। आधुनिक तकनीक और बेहतर विभागीय तालमेल के माध्यम से झांसी मंडल अब किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पहले से अधिक सक्षम हो गया है।
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