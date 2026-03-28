हाइटेक हुआ झांसी रेल मंडल, एक ही छत के नीचे जुटेंगे सभी विभागों के विशेषज्ञ, वॉर रूम के जरिए आपात स्थिति में क्विक रिस्पॉन्स की तैयारी और ट्रेनों की फुल-प्रूफ मॉनिटरिंग

भारतीय रेलवे के स्मार्ट रेलवे विजन की दिशा में झांसी रेल मंडल ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। परिचालन, सुरक्षा और यात्री सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक अत्याधुनिक वॉर रूम (वॉर रूम) की स्थापना की गई है। यह हाईटेक कंट्रोल सेंटर न केवल तकनीकी रूप से उन्नत है, बल्कि रेलवे के विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय का एक नया केंद्र बनेगा।