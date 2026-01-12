ई-लाइब्रेरी के माध्यम से लंदन-न्यूयॉर्क का पाठ्यक्रम समझ रहे छात्र, 161 साल पुराने किताबों के संग्रह से भी हो रहे रूबरू

विवि के संग्रहालय कक्ष में कॉलेज स्थापना के समय से लेकर वर्तमान शिक्षा नीति को मिलाकर करीब सवा लाख किताबें रखी गई हैं। इन किताबों में वर्ष 1865 की कुछ पुस्तकें भी हैं जिनकी कीमत उस समय की मुद्रा के अनुसार तीन पैसे या चार पैसे की हैं। वहीं नयी शिक्षा नीति की किताब भी विवि में उपलबध हैं। डिजिटल लर्निंग का विकास होने से अब छात्रों ने कंप्यूटर की तरफ रुख किया है। वे अब इ-लाइब्रेरी के माध्यम से अपना चर्हुंमुखी विकास कर रहे हैं।शिफ्ट हो रहीं किताबेंविश्वविद्यालय में दो लाइब्रेरी और विभागीय लाइब्रेरी हैं। जहां पर समय के साथ-साथ हुई शिक्षा नीति में बदलाव के कारण प्रकाशित किताबें हैं जिनकी संख्या अब सवा लाख हो गई है। इ-लाइब्रेरी के चलन ने इन किताबों को कहीं न कहीं पीछे ढकेल दिया है। बच्चों में कम रुझान की वजह से पुरानी किताबों को स्टोर रूम में शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं प्रिंट लाइब्रेरी में नवीन शिक्षा पद्धति की किताबों को पढऩे वाले छात्र हैं। यहां 1865 में जब संस्थान की नींव रखी गई थी उस समय की किताबें भी मौजूद हैं।