पन्ना रोड वेयरहाउस अब शहर से बाहर नहीं जाएगा, 120 करोड़ की सरकारी जमीन पर कमर्शियल डेवलपमेंट की योजना को शासन ने नहीं दी मंजूरी

पन्ना रोड पर स्थित विपणन संघ और प्रबंधक वेयरहाउस कार्यालय, छतरपुर की प्रशासनिक और कृषि आपूर्ति प्रणाली के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। यह दोनों परिसर लगभग 4 एकड़ भूमि पर फैले हुए हैं। इनमें कुल 8 बड़े गोदाम हैं, जिनकी भंडारण क्षमता 12400 टन है। परिसर में सीसी सडक़, वाहन पार्किंग, स्टाफ आवास और कार्यालय भवन जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित होने से यह भूमि अब व्यावसायिक दृष्टि से अत्यधिक मूल्यवान मानी जा रही है। यही कारण है कि प्रशासन इसे कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए उपयुक्त मान रहा है। लेकिन पूरा कैंपस चालू हालत में होने और हाल में सुविधाओं के विस्तार पर खर्च के बाद शिफ्टिंग की योजना को टाल दिया गया है।