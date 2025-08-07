‘प्रेमानंद महाराज’ का विरोध करने वालों को ‘पेट की बीमारी’, धीरेंद्र शास्त्री ने आलोचकों को दिया जवाब

बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि लोग डर-डर का हिंदू-हिंदू चिल्लाते है। वह लोग मंचों से खुलेआम बोलते हैं। कुछ राजनेता जातियों के नाम पर राजनीति करते हैं। जबकि वह जातिवाद के खिलाफ और राष्ट्रवाद के पक्ष में हैं। आगे उन्होंने कहा कि इस देश में 'हवस के पुजारी' हैं, तो 'हवस का मौलवी' क्यों नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने माला के साथ भाला रखने की बात कहते हुए कहा कि लोग मंच से गंगा-जमुना की बात करते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी क्यों नहीं हो सकती। इसी कारण से उनका विरोध होता है और उन्हें गालियां मिलती हैं।