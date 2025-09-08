Patrika LogoSwitch to English

सरदारशहर में विवाहित की गला रेतकर की हत्या, पुलिस ने जुटाए साक्ष्य, पीहर पक्ष ने देवर पर लगाया हत्या का आरोप

रिपोर्ट में रामनिवास पुरोहित ने बताया कि उसके रविवार को सुबह करीब 5 बजे मेरे भाई विद्याधर का फोन आया कि संतोष के पास कपिल का फोन आया कि पूनम छत से गिर गई है। उसके काफी चोटे आई है। लगभग 20 मिनट बाद दूबारा फोन आया कि विद्याधर ने बताया कि पूनम की किसी ने चाकू से गला काटकर हत्या कर दी है।

चूरू

Jameel Ahmed Khan

Sep 08, 2025

सरदारशहर. शहर के गौशाला बास वार्ड 45 में एक 26 वर्षीय विवाहिता की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। जिसका मामला पुलिस थाने में दर्ज हुआ है और सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का मौका मुआयना किया तथा एफसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए।

पुलिस ने पीहर पक्ष को मौके पर बुलाकर मामले की छानबीन शुरू की। मामले में विवाहिता के देवर हितेश को पुलिस ने राउंडअप किया है। थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि डेलवा डूंगरगढ निवासी मृतका के चाचा रामनिवास पुरोहित ने रिपोर्ट दी कि उसके भाई विद्याधर की पुत्री पूनम की शादी 2021 में सरदारशहर (Sardarsahar) के वार्ड 45 निवासी कपिल कुमार पुत्र गिरधारीलाल पारीक के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पूनम के पति कपिल व देवर हितेश पूनम को दहेज के लिए तंग व परेशान करने लगे। कई बार सामाजिक परिवार के लोगों के साथ पंचायती करके उनको समझाया गया था। तब उन्होंने माफी मांगते हुए आगे से पूनम को परेशान नहीं करने का आश्वासन दिया। कपिल काम के लिए बाहर रहता हैं।

रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि पूनम के देवर हितेश बुरी नजर से भतीजी को देखने लगा और उसने कई बार पूनम के साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया है कि उसने पूनम को धमकी दी कि इसके बारे में किसी को बताया तो तुम्हारी बच्ची को जान से मार दूंगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि शनिवार को हितेश ने पूनम के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। पूनम ने अपनी माता को फोन कर यह सारी बात बताई तो माता ने कहा कि आज कल में आकर तुम्हे ले आयेंगे और तुम्हारे ससुरालवालों से बात करेंगे।

रिपोर्ट में रामनिवास पुरोहित ने बताया कि उसके रविवार को सुबह करीब 5 बजे मेरे भाई विद्याधर का फोन आया कि संतोष के पास कपिल का फोन आया कि पूनम छत से गिर गई है। उसके काफी चोटे आई है। लगभग 20 मिनट बाद दूबारा फोन आया कि विद्याधर ने बताया कि पूनम की किसी ने चाकू से गला काटकर हत्या कर दी है। पूनम के देवर हितेश ने पूनम के साथ गलत काम करने की नियत से व हितेश भाई ईश्वर ने हितेश को बचाने की नियत से मिलकर पूनम की हत्या कर दी।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच डिवाईएसपी सत्यनारायण गोदारा को सौंपी है। अस्पताल पहुंची पुलिस टीम ने मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने पीहर पक्ष के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। घटना के दौरान विवाहिता के सास ससुर मंदिर गए हुए थे। पीछे से देवर ने हत्या की घटना का अंजाम दिया।

Published on:

08 Sept 2025 12:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / सरदारशहर में विवाहित की गला रेतकर की हत्या, पुलिस ने जुटाए साक्ष्य, पीहर पक्ष ने देवर पर लगाया हत्या का आरोप

