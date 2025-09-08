सरदारशहर में विवाहित की गला रेतकर की हत्या, पुलिस ने जुटाए साक्ष्य, पीहर पक्ष ने देवर पर लगाया हत्या का आरोप

पुलिस ने पीहर पक्ष को मौके पर बुलाकर मामले की छानबीन शुरू की। मामले में विवाहिता के देवर हितेश को पुलिस ने राउंडअप किया है। थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि डेलवा डूंगरगढ निवासी मृतका के चाचा रामनिवास पुरोहित ने रिपोर्ट दी कि उसके भाई विद्याधर की पुत्री पूनम की शादी 2021 में सरदारशहर (Sardarsahar) के वार्ड 45 निवासी कपिल कुमार पुत्र गिरधारीलाल पारीक के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पूनम के पति कपिल व देवर हितेश पूनम को दहेज के लिए तंग व परेशान करने लगे। कई बार सामाजिक परिवार के लोगों के साथ पंचायती करके उनको समझाया गया था। तब उन्होंने माफी मांगते हुए आगे से पूनम को परेशान नहीं करने का आश्वासन दिया। कपिल काम के लिए बाहर रहता हैं।