अमरीकन लीग में खेलेंगे 11 भारतीय खिलाड़ी, 420 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

नई दिल्ली। अमरीका में क्रिकेट की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। 31 जुलाई से शुरू हो रही टी20 लीग (Minor League T20) में 11 भारतीय खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। इस लीग में दुनियाभर से 80 खिलाड़ी शामिल होंगे। आईसीसी भी अमरीका में क्रिकेट को बढ़ावा देने में जुटा हैं। कुल मिलाकर 420 खिलाड़ियों को 27 टीमों में शामिल किया गया है। विंडीज के रहकीम कॉर्नवाल को भी एक टीम में जगह मिली है। 140 किलो कॉर्नवॉल दुनिया के सबसे वजनी क्रिकेट खिलाड़ी हैं।

छह सप्ताह तक चलेगी यह लीग

अमरिकन क्रिकेट इंटरप्राइजेस ने 27 फ्रेंचाइजी टीम के टूर्नामेंट के कार्यक्रम को घोषित कर दिया है। 6 हफ्ते तक चलने वाले टूर्नामेंट में कई बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी भी शामिल होंगे। अभी भी 12 खिलाड़ियों को वीजा के कारण खेलने की अनुमति नहीं मिली है। बड़े खिलाड़ियों की बात की जाए तो इसमें न्यूजीलैंड के कोरी एंडरसन, दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर डेन पिएट, विंडीज के रहकीम कॉर्नवाॅल, पाकिस्तान के शमी असमल, हम्माद आजम शामिल हैं। इतना ही नहीं विंडीज के 42 सल के रिकार्डो पॉवेल को भी जगह मिली है।

समित और मिलिंद भी खेलेंगे

भारतीय अंडर-19 के खिलाड़ी समित पटेल भी इस टी20 लीग में खेलेंगे। उन्हें बीसीसीआई की और से अनुमति मिल चुकी है। समित ने 55 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। इसके अलावा आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स की और से खेलने वाले मिलिंद कुमार और गुजरात के पूर्व तेज गेंदबाज सिद्धार्थ त्रिवेदी भी इस टी20 लीग में शामिल होंगे। कुल 11 भारतीय खिलाड़ी इस लीग में उतरेंगे।

