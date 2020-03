कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रहाणे ने दी 10 लाख रुपए की मदद, युवा खिलाड़ी भी आए आगे

मुंबई। कोरोना वायरस ( coronavirus ) के खिलाफ लड़ाई में मदद का हाथ बढ़ाने वालों में टीम इंडिया के बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ( Ajinkya Rahane ) भी शामिल हो गए हैं। रविवार को अजिंक्य रहाणे ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है।

रहाणे ने लोगों को घरों में रहने के लिए कहा

अजिंक्य रहाणे ने रविवार को ट्वीट कर कहा है कि इस मुश्किल भरे समय में यह मेरी छोटी सी मदद है, मैं इससे आगे भी अपने तरफ से जो बन पड़ेगा वो करता रहूंगा। इसके अलावा रहाणे ने सभी लोगों से घर में ही रहने की अपील की है। आपको बता दें कि भारत में महाराष्ट्र और केरल में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या ज्यादा है। महाराष्ट्र में अबतक 186 मामले सामने आए हैं।

युवा खिलाड़ियों ने भी बढ़ाया मदद का हाथ

रविवार को रहाणे के अलावा अन्य क्रिकेटरों ने भी आर्थिक सहायता की घोषणा की। मुंबई के ही युवा खिलाड़ियों ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। युवा क्रिकेटर ईशान किशन ने 2.5 लाख और सौरभ तिवारी ने डेढ़ लाख रुपए की मदद दी है।

गंभीर ने दी 1 करोड़ रुपए की मदद

इसके अलावा पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने राष्ट्रीय राहत कोष में 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं सुरेश रैना ने भी 52 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है।

In this situation, we need to support our government. They are doing everything to ensure our well-being. Request everyone to stay inside their homes and refrain from panic buying. #StayHomeStaySafe https://t.co/27e4SxoYX3