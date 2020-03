विराट कोहली मदद देने में अभी तक क्यों हैं पीछे? सोशल मीडिया पर भड़क रहे हैं फैंस

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अगर किसी क्रिकेटर को सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव देखा जा रहा है तो वो भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली हैं। विराट कोहली लगातार देशवासियों से 21 दिन के लॉकडाउन का समर्थन और घर में ही रहने की अपील कर रहे हैं, लेकिन विराट कोहली ( Virat Kohli ) ने अभी तक किसी तरह की कोई आर्थिक मदद का ऐलान नहीं किया है और इससे उनके फैंस काफी नाराज हैं।

साल में अरबों रुपए कमा लेते हैं विराट

सोशल मीडिया पर विराट को लेकर फैंस की नाराजगी साफ देखी जा सकती है। फैंस का कहना है कि विराट अक्सर मुसीबत में सिर्फ लोगों को सलाह देने का काम करते हैं, जबकि आर्थिक मदद के नाम पर वो कुछ भी अनाउंस नहीं करते हैं। आपको बता दें कि विराट कोहली की वैसे सालाना इनकम अरबों में है और फैंस इसी वजह से नाराज हैं कि अरबपति होने के बाद भी विराट ने आर्थिक मदद के तौर पर कुछ भी ऐलान नहीं किया।

Done Sir trending on Twitter, but the question is, where the publicity seeker @imVkohli is ???? pic.twitter.com/o9EOqTCAOB

U also have to donate for this corona virus ..... I m big fan of ur batting..... But at this time by talking we cannot solve this problem