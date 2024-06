AUS vs NAM: अब होगी छक्के चौकों की बारिश, ऑस्ट्रेलिया बनाएगी T20 World Cup 2024 का सबसे बड़ा स्कोर? जानें कब और कहां देखें लाइव

AUS vs NAM Free Live Streaming in India: एंटीगुआ में आज ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाजों के सामने नामीबिया की कमजोर टीम होगी, जहां ट्रेविस हेड, वेडिव वॉर्नर, मिचेल मार्श और ग्लैन मैक्सवेल जैसे बल्लेबाजी तूफान मचा सकते हैं।

AUS vs NAM Live Score and Live Streaming Details: टी20 वर्ल्ड कप 2024 (T20 World Cup 2024) के 24वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया का सामना नामीबिया (Australia vs Namibia) से होगा। नामीबिया ने जीत के साथ अपने टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज किया। उन्होंने सुपर ओवर में ओमान को हराया था। दूसरी ओर सुपर 8 में पहुंचने की दहलीज पर खड़ी ऑस्ट्रेलिया इस मैच में जीत की दावेदार है और डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड के साथ ओमान को हरा चुकी है। 2021 की वर्ल्ड चैंपियन को सुपर 8 में पहुंचने के लिए एक जीत की दरकार है और इस मैच में वह जीत हासिल कर अगले दौर में अपना स्थान पक्का कर सकते हैं।