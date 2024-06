CAN vs IRE T20 World Cup 2024: टूर्नामेंट में पहली जीत के लिए आमने-सामने आयरलैंड और कनाडा, जानें किसने जीता टॉस और कौन कर रहा बैटिंग

CAN s IRE Playing 11 T20 World Cup 2024: नासाउ क्रिकेट स्टेडियम में आयरलैंड और कनाडा के बीच टक्कर शुरू हो गई है। दोनों टीमों के अपने पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था और आज किसी एक टीम का जीत का खाता खुल जाएगा।

CAN vs IRE Update T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2024 (T20 World Cup 2024) का 13वां मुकाबला न्यूयॉर्क के नासाउ क्रिकेट स्टेडियम (Nassau County International Cricket Stadium, New York) में खेला जा रहा है। आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टार्लिंग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। कनाडा को पहले मैच में यूएसए से हार का सामना करना पड़ा था और आयरलैंड को टीम इंडिया ने आसानी से मात दी थी। अब दोनों टीमें टूर्नामेंट में पहली जीत के इरादे से मैदान पर उतर चुकी हैं। कनाडा इस मुकाबले में पहले बैटिंग करेगी।