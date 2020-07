Eng vs WI : विंडीज को लगातार दूसरे टेस्ट में हराकर इंग्लैंड ने सीरीज पर 2-1 से किया कब्जा

मैनचेस्टर : इंग्लैंड ने ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान पर खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के अंतिम दिन मंगलवार को वेस्टइंडीज (West Indies vs England) को दूसरी पारी में 129 रन पर ढेर कर 269 रनों से जीत हासिल कर ली। इसी के साथ तीन मैचों की सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमा लिया। सीरीज के पहले टेस्ट में विंडीज (West Indies Cricket Team) ने इंग्लैंड (England Cricket Team) को चार विकेट से हराया था, जबकि दूसरे मैच में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 113 रनों से मात दी थी।

विंडीज पर ब्रॉड और वोक्स का कहर

वेस्टइंडीज को 129 रनों पर लुढ़काने में इंग्लैंड की ओर से क्रिस वोक्स (Chris Voaks) और स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) का अहम योगदान रहा। इन दोनों ने क्रमश: पांच और चार विकेट झटके, जबकि विंडीज का एक खिलाड़ी रन आउट हुआ। विंडीज की ओर से कोई भी खिलाड़ी विकेट पर टिकने का साहस नहीं दिखा सका। उसकी ओर से सबसे ज्यादा 31 रन शाई होप (Shai Hope) ने बनाए। उसके अलावा जर्मेन ब्लैकवुड ने 23, शारमाह ब्रूक्स ने 22 और क्रेग ब्रेथवेट ने 19 रन बनाए। विंडीज के छह बल्लेबाज ता दो अंकों भी नहीं पहुंच पाए।

इंग्लैंड ने दिया था 399 रनों का लक्ष्य

इससे पहले इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी दो विकेट पर 226 रन बनाकर घोषित कर दी थी। उसे पहली पारी में 172 रन की बढ़त हासिल थी। इंग्लैंड ने पहली पारी में 369 रन बनाए थे, जबकि विंडीज की पहली पारी महज 197 रनों पर सिमट गई थी। इस तरह वेस्टइंडीज के सामने इंग्लैंड ने जीत के लिए 399 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन तीसरे दिन स्टंप तक ही वेस्टइंडीज ने अपने दो विकेट 10 रन के भीतर गंवा दिए थे।

चौथे दिन बारिश ने बंधाई थी विंडीज को हल्की उम्मीद

चौथे दिन का खेल पहले जोरदार बारिश और उसके बाद मैदान गीला रहने के कारण रद्द हो गया। दिन की शुरुआत से ही बारिश हो रही थी। इस कारण तीनों सत्रों में एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। पहले भोजनकाल का पूरा सत्र पानी के कारण धुल गया। दूसरे सत्र में बारिश रुकी लेकिन ग्राउंड्समैन की तमाम कोशिशों के बावजूद मैदान को आज खेलने लायक नहीं बनाया जा सका। हालांकि मेहनत कर ग्राउंडसमैन पांचवें दिन मैदान को खेलने लायक बना दिया था। इस कारण मैच समय पर शुरू हुआ।

