30 साल के हुए क्रुणाल पांड्या, भाई ​हार्दिक पांड्या ने फोटो शेयर लिखा इमोशनल पोस्ट

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने भाई क्रुणाल पांड्या बुधवार को 30 साल के हो गए है। क्रुणाल पांड्या को जन्मदिन के मौके पर सभी लोग उनके बधाई और शुभकामनाएं दे रहे है। जन्मदिन के मौके पर हार्दिक पांड्या ने अपने बड़े क्रुणाल पांड्या के लिए सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने कुछ पुरानी तस्वीरें भी साझा की है। हार्दिक पांड्या और क्रुणाल पांड्या की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

खास अंदाज में किया बर्थडे विश

हार्दिक पांड्या ने भाई को बर्थडे विश करते हुए सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किए है। हार्दिक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, हम शुरू से ही भाई के साथ इस यात्रा पर हैं। ऊंचे, चढ़ाव वाले, मैं भाग्यशाली हूं कि आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जन्मदिन मुबारक हो बड़े भाई क्रुणाल पांड्या। इस मैसेज के साथ उन्होंने चार फोटो शेयर किए जिसमें दोनों नजर आ रहे है। एक तस्वीरें में दोनों गले लग रहे है और दूसरी में दोनों अपने हाथों में ट्रॉफी को उठा रखा है। वहीं एक फोटोे में दोनों एयरप्लन में बेठे हुए नजर आ रहे है। ट्विटर के अलावा इंस्टाग्राम पर भी हार्दिक ने अपने भाई को खास अंदाज में बर्थडे विश किया है।

We’re on this journey together bhai right from the start ❤️ The highs, the lows, I’m lucky to have you by my side. Happy birthday big bro 🤗 @krunalpandya24 pic.twitter.com/FpghfOkwvC