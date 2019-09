धर्मशाला में मैच देखने पहुंचे दर्शकों को वापस मिलेंगे टिकट के पैसे, बारिश की वजह से हुआ था रद्द

धर्मशाला। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। धर्मशाला में मूसलाधार बारिश की वजह से एक गेंद डालना तो दूर टॉस तक नहीं हो पाया। मैच रद्द होने का दुख खिलाड़ियों के साथ-साथ दर्शकों को भी काफी हुआ, क्योंकि दर्शक मैच को लेकर इतने उत्साहित थे कि तीन घंटे पहले से ही यहां पहुंच गए थे। अब मैच रद्द होने के बाद हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (HPCA) ने दर्शकों को एक अच्छी खबर दी है। दरअसल, एचपीसीए उन दर्शकों के पैसों को वापस लौटाएगा, जो मैच देखने के लिए धर्मशाला पहुंचे थे।

