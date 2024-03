IPL 2024 में सबसे ज्यादा छक्के, चौके और रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट, अंक तालिका में भी बड़ा बदलाव

Most Sixes and Fours in IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें संस्करण में 6 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें राजस्थान रॉयल्स सबसे आगे है तो दिल्ली कैपिटल्स आखिरी पायदान पर मौजूद है।

Most Wickets in IPL 2024: चेन्नई सुपर किंग्स के मुस्तफिजुर रहमान ने पहले ही मुकाबले में 4 विकेट चटकाए थे और वह अभी भी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में सबसे आगे हैं। सोमवार को बेंगलुरु ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को हरा तो दिया लेकिन अभी भी वे अंक तालिका में उनसे पीछे हैं। सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में हेनरिक क्लासेन आगे हैं तो विराट कोहली 11 चौकों के साथ बाउंड्रीज की लिस्ट में टॉप पर हैं।

IPL 2024 की लेटेस्ट अंक तालिका यहां देखें राजस्थान रॉयल्स

चेन्नई सुपर किंग्स

गुजरात टाइटंस

कोलकाता नाइट राइडर्स

पंजाब किंग्स

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

सनराइजर्स हैदराबाद

मुंबई इंडियंस

दिल्ली कैपिटल्स

लखनऊ सुपरजायंट्स IPL 2024 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज संजू सैमसन- 82 रन

आंद्रे रसेल- 64 रन

निकोलस पूरन- 64 रन

सैम करन- 63 रन

हेनरिक क्लासेन- 63 रन IPL 2024 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान- 4 विकेट

कगिसो रबाडा- 3 विकेट

जसप्रीत बुमराह- 3 विकेट

टी नटराजन- 3 विकेट

हर्षित राणा- 3 विकेट IPL 2024 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन- 8 छक्के

आंद्रे रसेल- 7 छक्के

संजू सैमसन- 6 छक्के

दिनेश कार्तिक- 4 छक्के

निकोलस पूरन- 4 छक्के

IPL 2024 में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले 5 बल्लेबाज विराट कोहली 11 चौके

शिखर धवन- 9 चौके

सैम करन- 9 चौके

फाफ डुप्लेसी- 8 चौके

None