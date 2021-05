कोरोना से लड़ाई में आगे आए इरफान पठान, सोशल मीडिया से की गई सारी कमाई करेंगे दान

नई दिल्ली। भारत में कोरोना का कहर प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। भारतीय क्रिकेटर्स गौतम गंभीर, हनुमा बिहारी, हरभजन सिंह, सुरैना रैना, महेंंद्र सिंह धोनी जैसे कई खिलाड़ी कोरोना संक्रमितों की दिल खोलकर मदद कर रहे है। हाल ही टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने भी लोगों की मदद के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान किए। अब खबर आ रही है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान (Irfan Pathan) ने भी लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। इरफान ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सोशल मीडिया कैम्पेन से मिलने वाली पूरी राशि कोरोना राहत के लिए डोनेशन में देंगे।

इरफान और यूसुफ 90000 हजार परिवारों की कर चुके हैं मदद

इरफान ने घोषणा की है कि वह सोशल मीडिया कैंपेन से कमाए हुए सारे पैसे चैरिटी में दान करेंगे। वैसे इससे पहले भी इरफान पठान और यूसुफ पठान ने भोजन और कच्चा माल दान किया था। अब तक यह दोनों भाई 90000 हजार परिवारों की मदद कर चुके हैं। इतना ही नहीं पठान क्रिकेट अकादमी ने दक्षिण दिल्ली में भी कोविड प्रभावित लोगों को मुफ्त भोजन भी उपलब्ध कराया था। उनके पिता भी चैरिटेबल ट्रस्ट से कोरोना मरीजों को भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं।

पिछले साल भी पठान ब्रदर्स ने की थी लोगों की मदद

पिछले साल महामारी की पहली लहर में भी पठान बंधुओं ने जरूरतमंद लोगों की मदद की थी। उन्होंने वडोदरा ने 4000 मास्क बांटे थे। इसके अलावा वडोदरा पुलिस को इम्युनिटी बूस्ट करने के लिए विटामिन सी टेबलेट्स भी बांटी थी। ऐसा नहीं है कि पठान ब्रदर्स ने पहली बार किसी की मदद की है बल्कि वे केरल बाढ़ के दौरान राज्य में प्रभावित लोगों के लिए दवाओं, भोजन, इनरवियर, चप्पल, लुंगी, कंबल आद जैसे बुनियादी जरूरतों सहित बाढ़ राहत सामग्री की व्यवस्था कर चुके हैं।

