T20 World Cup 2026: न्यूजीलैंड के ये स्टार तेज गेंदबाज हुए बाहर, काइल जैमीसन होंगे रिप्लेसमेंट

Adam Milne ruled out of T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2026, 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाना है। लेकिन इसके शुरू होने से पहले ही न्यूजीलैंड टीम को एक तगड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार तेज गेंदबाज एडम मिल्ने हैमस्ट्रिंग की चोट के चलते अब वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। उनके स्थान पर काइल जैमीसन को उनके रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में शामिल किया गया है। मिल्ने को एसए20 के एक मैच के दौरान चोट लगी थी। स्कैन्स में चोट की पुष्टि हुई और अब उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर बैठना पड़ेगा।