टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए साउथ अफ्रीका की टीम का ऐलान, टूटा इन खिलाड़ियों का सपना

2024 के टी20 वर्ल्ड कप की टीम से साउथ अफ्रीका ने ज्यादा बदलाव नहीं किए हैं। आपको बता दें कि हेनरिक क्लासेन संन्यास ले चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें टीम से बाहर किया गया है। वहीं, गेराल्ड कोएत्ज़ी, ब्योर्न फॉर्च्यून और तबरेज़ शम्सी को इस नए वर्ल्ड कप स्क्वॉड से बाहर रखा गया है। उनकी जगह डेवाल्ड ब्रेविस, कार्बिन बॉश, क्वेना मफाका और जेसन स्मिथ को टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम में शामिल किया गया है। साउथ अफ्रीका का पिछला अभियान काफी शानदार रहा था और टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया था। शायद यही वजह है कि टीम में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं।