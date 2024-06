NZ vs AFG: गुयाना में आएगी बोल्ट की आंधी या Rashid Khan करेंगे कमाल? जानें कैसी है पिच

NZ vs AFG Pitch Report, Guyana: गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप 2024 का पहला मुकाबला खेलने के लिए तैयार हैं। मैच से पहले जानें कैसी है यहां की पिच और कितने रन का टारगेट हो सकता है चेज।

NZ vs AFG T20 World Cup 2024 : गुयाना (Guyana Cricket Stadium Pitch Report) के प्रोविडेंस स्टेडियम में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान (New Zealand vs Afghanistan) की टीमें भिड़ने के लिए तैयार हैं। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार 8 जून को सुबह 5 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमों के कप्तान जीत के साथ आगाज करना चाहेंगे। दोनों टीमें टी20 क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ एक बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें कीवी टीम को जीत मिली है। गुयाना में अफगानिस्तान ने अपना पहला मुकाबला खेला था, जहां उन्होंने युगांडा को 125 रन से हराया था। राशिद खान (Rashid Khan) एंड कंपनी उस लय को बरकरार रखने के इरादे से कीवी टीम के सामने उतरेगी।