कोरोना को मात देकर टीम इंडिया में लौटे ऋषभ पंत, खेलेंगे पहला टेस्ट मैच

नई दिल्ली। भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज 4 अगस्त से होना है। इससे पहले टीम इंडिया (Team India) के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी यह है कि विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषंभ पंत (Rishabh Pant) कोरोना के संक्रमण से उबर गए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज शुरू होने से पहले पंत गुरुवार को टीम इंडिया से जुड़ गए हैं। गौरतलब है कि पंत 8 जुलाई को डेल्टा वैरिएंट के शिकार हुए थे। जिसके बाद उन्हें एकांतवास पर रखा गया था। इस दौरान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की मेडिकल टीम उनकी निगरानी रख रही थी। पंत ने ग्रेट ब्रिटेन के नियमानुसार 10 दिन का निर्धारित क्वारंटीन पीरियड पूरा कर लिया।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक ट्वीट में ऋषभ पंत की तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'आपको वापस पाकर अच्छा लगा।' इसके अलावा बीसीसीआई ने अपने एक बयान में कहा, 'ऋषभ पंत की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद वह भारतीय टीम में डरहम में शामिल होंगे।' बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने भरत अरुण, गेंदबाजी कोच, रिद्धिमान साहा और अभिमन्यु ईश्वन दयानंद गरानी को भी आइसोलेट कर दिया था। क्योंकि 14 जुलाई को इनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी।

10 दिन के लिए किया गया था क्वारंटीन

कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद इन सभी चार लोगों को 10 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया जो लंदन के टीम होटल में अपने-अपने कमरों में रहे। पूरी भारतीय टीम और उनके साथ आए परिवार के सदस्यों को इस महीने की शुरुआत में लंदन में कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी गई। ताकि आने वाले समय में किसी को कोई परेशानी ना हो। अब भी टीम के सभी सदस्यों का नियमित परीक्षण किया जा रहा है।

Hello @RishabhPant17, great to have you back 😀#TeamIndia pic.twitter.com/aHYcRfhsLy