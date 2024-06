SA vs BAN: अंपायर्स ने बांग्लादेश के साथ की बड़ी बेईमानी? मैच के बाद हुआ बवाल, यहां जानें पूरी सच्चाई

SA vs BAN Updates: टी20 वर्ल्ड कप 2024 में खराब अंपायरिंग को लेकर विवाद बढ़ गया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बांग्लादेश की हार के बाद अंपायर के फैसले पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

SA vs BAN t20 World Cup 2024 Highlights: टी20 वर्ल्ड कप 2024 में सोमवार को न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम (Nassau International Cricket Stadium) में साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश (South Africa vs Bangladesh) के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें एक फैसले को लेकर काफी विवाद हो रहा है। बांग्लादेश की पारी के 17वें ओवर के दौरान ओटनील बार्टमैन की गेंद महमूदुल्लाह के पैर से लगते हुए चौके के लिए गई। दक्षिण अफ्रीका ने इस पर LBW (Leg Before Wicket) की अपील की और अंपायर ने आउट करार दिया।