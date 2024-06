PAK vs CAN: आज पाकिस्तान को मिलेगी T20 World Cup 2024 की पहली जीत या कनाडा भी पीट देगी? जानें कहां देखें लाइव

PAK vs CAN Live Streaming कहां देखें? पाकिस्तान बनाम कनाडा के बीच ग्रुप A का मुकाबला भारत में हॉटस्टार पर लाइव देख सकते हैं। डीजिटल प्लेटफॉर्म पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए आपको हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना होगा।

PAK vs CAN T20 Match कब और कहां खेला जाएगा? न्यूयॉर्क के नासाउ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Nassau County International Cricket Stadium) में पाकिस्तान बनाम कनाडा (PAK vs CAN) का मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा और मैच शुरू होने के 30 मिनट पहले टॉस होगा।

PAK vs CAN Live Telecast भारत में कहां देखें? कनाडा और पाकिस्तान के (Canada vs Pakistan) बीच टी20 वर्ल्ड कप 2024 का 22वां मुकाबला न्यूयॉर्क के समयानुसार सुबह 10.30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच को भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स पर लाइव देख सकते हैं।