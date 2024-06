PAK vs CAN: क्‍या बारिश से धुलेगा पाकिस्तान बनाम कनाडा मैच? जानें न्यूयॉर्क के मौसम का ताजा हाल

PAK vs CAN Match New York Weather Update: T20 World Cup 2024 का 22वां मैच आज 11 जून को पाकिस्तान और कनाडा के बीच न्‍यूयॉर्क में खेला जाना है। पाकिस्‍तान के लिए इस करो या मरो वाले मुकाबले में क्‍या बारिश बाधा डाल सकती है? आइये जानते हैं मैच के दौरान मौसम कैसा रहेगा?