राजस्थान रॉयल्स में नहीं रहना चाहते संजू सैमसन, मैनेजमेंट से की रिलीज करने की मांग, पढ़ें पूरा मामला

विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन ने साल 2013 में आईपीएल डेब्यू किया था। उन्होंने राजस्थान की ओर से साल 2015 तक खेला, जिसके बाद दिल्ली ने उन्हें अपने साथ जोड़ा। दिल्ली के साथ दो सीजन बिताने के बाद संजू साल 2018 में एक बार फिर राजस्थान रॉयल्स लौटे और इसके बाद से अब तक उन्होंने इसी फ्रेंचाइजी की ओर से खेला। राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 2021 में कप्तान नियुक्त किया था और उनकी अगुवाई में टीम 2008 के बाद पहली बार आईपीएल 2022 के फाइनल में पहुंची थी।