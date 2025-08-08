8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

राजस्थान रॉयल्स में नहीं रहना चाहते संजू सैमसन, मैनेजमेंट से की रिलीज करने की मांग, पढ़ें पूरा मामला

राजस्थान रॉयल्स के 2025 सीजन की समीक्षा बैठक जून में हुई थी। फ्रेंचाइजी ने अभी तक संजू सैमसन को कोई निश्चित जवाब नहीं दिया है। संजू को मनाने का विकल्प अभी भी खुला है। फ्रेंचाइजी के मालिक मनोज बडाले इस मामले पर अंतिम निर्णय हेड कोच राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर लेंगे।

भारत

Siddharth Rai

Aug 08, 2025

RR vs PBKS Head to Head Record
राजस्थान रॉयल्स छोड़ना चाहते हैं संजू सैमसन। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/rajasthanroyals)

Sanju Samson to Leave Rajasthan Royals: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले संजू सैमसन सुर्खियों में आ गए हैं। 'ईएसपीएनक्रिकइंफो' के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स के कप्तान आगामी सीजन के लिए नीलामी से पहले टीम से रिलीज होना चाहते हैं। संजू इसकी जानकारी आईपीएल-2025 की समाप्ति के तुरंत बाद फ्रेंचाइजी को दे चुके थे।

संजू को मनाने का विकल्प अभी भी खुला

राजस्थान रॉयल्स के 2025 सीजन की समीक्षा बैठक जून में हुई थी। फ्रेंचाइजी ने अभी तक संजू सैमसन को कोई निश्चित जवाब नहीं दिया है। संजू को मनाने का विकल्प अभी भी खुला है। फ्रेंचाइजी के मालिक मनोज बडाले इस मामले पर अंतिम निर्णय हेड कोच राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर लेंगे।

ऑक्शन में जाना चाहते हैं सैमसन

'ईएसपीएनक्रिकइंफो' के अनुसार अगर फ्रेंचाइजी सैमसन को रिलीज करने का फैसला करती है, तो उन्हें किसी अन्य फ्रेंचाइजी को ट्रेड किया जा सकता है, या फिर संजू नीलामी में उतर सकते हैं। आईपीएल अनुबंध के अनुसार, ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय फ्रेंचाइजी का होता है।

संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के कप्तान हैं

विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन ने साल 2013 में आईपीएल डेब्यू किया था। उन्होंने राजस्थान की ओर से साल 2015 तक खेला, जिसके बाद दिल्ली ने उन्हें अपने साथ जोड़ा। दिल्ली के साथ दो सीजन बिताने के बाद संजू साल 2018 में एक बार फिर राजस्थान रॉयल्स लौटे और इसके बाद से अब तक उन्होंने इसी फ्रेंचाइजी की ओर से खेला। राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 2021 में कप्तान नियुक्त किया था और उनकी अगुवाई में टीम 2008 के बाद पहली बार आईपीएल 2022 के फाइनल में पहुंची थी।

18 करोड़ में फ्रेंचाईजी ने किया था रिटेन

सैमसन पिछले साल के मेगा ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल्स ने छह खिलाड़ियों को रिटेन किए था, उनमें से एक संजू भी थे, उन्हें 18 करोड़ रुपए की भारी राकड़ दी गई थी। रिटेन किए गए अन्य खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल, पराग, ध्रुव जुरेल, संदीप शर्मा और शिमरोन हेटमायर थे। सैमसन ने आईपीएल 2025 में साइड स्ट्रेन के कारण रॉयल्स के 14 मैचों में से केवल नौ मैच खेले, उनकी गैरमौजूदगी में रियान पराग ने टीम की कमान संभाली थी।

आईपीएल में ऐसा है संजू सैमसन का करियर

संजू सैमसन आईपीएल करियर में अब तक 176 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 30.75 की औसत के साथ 4,704 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने तीन शतक और 26 अर्धशतक जड़े। इस लीग में संजू 379 चौकों के साथ 219 छक्के लगा चुके हैं। संजू आईपीएल में 86 कैच लपकने के अलावा 17 स्टंपिंग भी कर चुके हैं।

08 Aug 2025 07:22 am

