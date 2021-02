IPL 2021 Auction: शाहरुख खान को 5.25 करोड़ में खरीद खुश हुईं प्रीति जिंटा, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली। आईपीएल (IPL) के 14वें सीजन के लिए गुरुवार को चेन्नई में प्लेयर्स की नीलामी हुई। इस दौरान पंजाब किंग्स (Punjab Kings) ने तमिलनाडु के बल्लेबाज शाहरुख खान (shahrukh khan) को 5.25 करोड़ में खरीदा। शाहरुख खान की बेस प्राइस 20 लाख रुपए थी और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) तथा दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच उन्हें खरीदने के लिए होड़ लग गई। लेकिन आखिरकार पंजाब किंग्स की मालिक प्रीति जिंटा (preity zinta) ने शाहरुख की सबसे अधिक 5.25 करोड़ रुपए की बोली लगाकर खरीद लिया। शाहरुख को खरीदने के बाद प्रीति जिंटा बहुत ही खुश नजर आई। इस दौरान का उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

When you get a certain "Shahrukh Khan" in your side 😉😉 @PunjabKingsIPL @Vivo_India #IPLAuction pic.twitter.com/z4te9w2EIZ