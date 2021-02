IPL Auction 2021 : कौन है सचिन बेबी और सचिन्स बेबी, फैंस हुए Confuse, मीम्स की आई बाढ़

नई दिल्ली। भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को गुरुवार को चेन्नई में हुई आईपीएल-2021 नीलामी में मौजूदा चैम्पियन मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में खरीद लिया। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्जुन का बेस प्राइस 20 लाख रुपए था और मुंबई ने उन्हें इसी बेस प्राइस पर अपने साथ जोड़ा।

Cricket in his blood. Refined in the nets. Now ready to take the 22-yards by storm 💙



Welcome home, Arjun Tendulkar!#OneFamily #MumbaiIndians #IPLAuction pic.twitter.com/jncjVF64Lh — Mumbai Indians (@mipaltan) February 18, 2021

मुंबई की और से खेले थे मुश्ताक अली ट्रॉफी

वह हाल में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेले थे और वह पिछले कुछ समय से मुंबई इंडियंस की टीम के साथ ट्रेनिंग करते आ रहे थे। अर्जुन के पिता सचिन भी अपने समय में मुंबई इंडियंस के लिए ही आईपीएल में खेल चुके हैं। अर्जुन के अलावा आकाश सिंह को राजस्थान ने 20 लाख रुपए में, कोलकाता ने पवन नेगी को 50 लाख रुपए में और वेंकटेश अय्यर को 20 लाख रुपए में खरीदा।

Thank you so much @RCBTweets !!! let’s have a great season 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 — Sachin baby (@sachinbabyy) February 18, 2021

सचिन बेबी का क्या हुआ

केरल के क्रिकेटर सचिन बेबी (Sachin Baby) को विराट कोहली की टीम आरसीबी (RCB) ने अपने खेमें में किया। अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) की तरह उन्हें भी उनकी बेस प्राइस 20 लाख में खरीदा गया। 32 साल के इस क्रिकेटर ने बैंगलोर फ्रेंचाइजी का शुक्रिया अदा किया।

Sachin baby Sachin's baby pic.twitter.com/sa0qXqSKw7 — vaibhav hatwal2 (@vaibhav_hatwal2) February 18, 2021

IPL फैंस हुए Confuse

क्रिकेटर सचिन बेबी (Sachin Baby) और सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) को लेकर कई क्रिकेट फैंस कंफ्यूज हो गए और दोनों का फर्क नहीं समझ पाए। इसकी वजह ट्विटर पर लोगों को मजाक का मौका मिल गया। आइए नजर डालते हैं कुछ चुनिंदा ट्वीट्स पर जो आपको ठहाके लगाने पर मजबूर कर देंगे।

MI might accidentally buy Sachin Baby.#IPLAuction2021 — Gabbbar (@GabbbarSingh) February 18, 2021

Kindly note : Sachin Baby and Arjun Tendulkar are two different people 😅 https://t.co/bMZBhfG4DP — Aditya Sen (@mr_sen_) February 18, 2021

RCB bought wrong Sachin Baby 😭 — Aivy (@Aivy_one8) February 18, 2021

So there are two Sachin Baby in auction today #IPLAuction2021 — InGenious (@Bees_Kut) February 18, 2021