पांच करोड़ रुपए में बिकी वॉर्न की टेस्ट कैप, आग से हुई नुकसान की भरपाई में किया जाएगा इसका इस्तेमाल

सिडनी : ऑस्ट्रेलिया के जंगल में पिछले चार महीने से लगी आग से यहां का जनजीवन अब भी प्रभावित है। लाखों लोग न्यूनतम सुविधाओं से अब भी लोग वंचित हैं। इनके जीवन को सामान्य बनाने की कोशिशों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी सामने आए हैं। नुकसान की भरपाई के लिए लिए फंड जुटाने की कोशिश में लगे खिलाड़ी अपनी यादगार चीजों की नीलामी कर रहे हैं। इस नीलामी में पूर्व दिग्गज शेन वार्न की बैगी ग्रीन टोपी एक मिलियन डॉलर से ज्यादा (तकरीबन पांच करोड़ रुपए) की राशि में नीलाम हुई है।

वॉर्न ने कहा- शुक्रिया

अपनी टेस्ट कैप एक मिलियन डॉलर से भी अधिक में नीलाम होने के बाद शेन वार्न ने ट्वीट कर सभी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जिन्होंने भी बोली लगाई और उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके आगे उन्होंने कहा कि आपने अपनी उदारता से उन्हें बेहद प्रभावित किया और ये उनकी उम्मीदों से परे था। अपने इस ट्वीट में उन्होंने यह भी बताया कि यह रकम रेड क्रॉस बुशफरयर फंड में जाएगा।

Thankyou so much to everyone that placed a bid & a huge Thankyou / congrats to the successful bidder - you have blown me away with your generosity and this was way beyond my expectations ! The money will go direct to the Red Cross bushfire appeal. Thankyou, Thankyou, Thankyou ❤️ pic.twitter.com/vyVcA7NfGs