SL vs NZ 1st T20 Live Streaming: दांबुला में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच होंगी कांटे जंग! जानें भारत में लाइव देखने की पूरी जानकारी

SL vs NZ 1st T20 मैच कहां खेला जाएगा? श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला रनगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। यहां लगभग 16 हजार दर्शक एक साथ मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। यह स्टेडियम में साल 2000 में बनकर तैयार हुआ था।

SL vs NZ 1st T20 मैच कब खेला जाएगा? श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले टी20 सीरीज के पहले मुकाबले पहले भारतीय फैंस की भी नजर होगी। ऐसे में भारतीय फैंस इसे शाम 7 बजे से लाइव देख सकते हैं।

SL vs NZ 1st T20 लाइव मैच भारत में टीवी पर कहां देखें? श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच पहले टी20 मुकाबले को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के चैनल्स पर लाइव देखा जा सकता है। इस मैच के लिए टॉस 6.30 बजे होगा।